Esenyurtlu kadınlar meme kanserine karşı daha güçlü - Son Dakika
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Esenyurtlu kadınlar meme kanserine karşı daha güçlü

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Esenyurt Belediyesi, İstanbul Büyükşehir Belediyesi ile koordineli olarak ilçedeki kadınlara meme kanseri gözetimi hizmeti sunuyor. Esenyurt Belediye Başkanı Prof. Dr. Ahmet Özer'in 'Sosyal Belediyeciliğin Kalbi Esenyurt' sloganıyla başlattığı çalışmalar kapsamında ilçedeki kadınlara meme kanserine karşı erken tanı için mamografi desteği veriliyor.

22.08.2024 15:16  Güncelleme: 15:20
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Esenyurtlu kadınlar meme kanserine karşı daha güçlü

İSTANBUL - Esenyurt Belediyesi, İstanbul Büyükşehir Belediyesi ile koordineli olarak ilçedeki kadınlara meme kanseri gözetimi hizmeti sunuyor.

Esenyurt Belediye Başkanı Prof. Dr. Ahmet Özer'in "Sosyal Belediyeciliğin Kalbi Esenyurt" sloganıyla başlattığı çalışmalar kapsamında ilçedeki kadınlara meme kanserine karşı erken tanı için mamografi desteği veriliyor. İstanbul Büyükşehir Belediyesi ile ortaklaşa çalışan Esenyurt Belediyesi ekipleri, Esenyurtlu kadınları mahallelerinden alarak tarama merkezine ulaşımını sağlıyor. Anlaşmalı tarama merkezinde yapılan radyoloji hizmetinin yanı sıra kadınlara meme kanserinin risk faktörleri, belirtileri, tanı ve tedavi yöntemleri hakkında bilgiler de veriliyor. Sunulan koruyucu ve önleyici sağlık hizmetleri ile kadınlar kendilerini bu kanser türünden koruyacak ve erken teşhis ile tedbir alacakları imkanlara kavuşmuş oluyor.

"İlk defa böyle bir hizmetle karşılaştım"

Esenyurt'ta 30 yıldır yaşayan Duygu Cimşit, ilk defa böyle bir hizmetle buluştuğunu belirterek "30 yıldır Esenyurt'ta oturuyorum, ilk defa böyle bir hizmetle karşılaştım. Esenyurt Belediye Başkanımıza çok teşekkür ediyorum. Bütün kadınların bu kontrolleri yaptırmasını ve hepimizin hayırlı sonuçlar almasını temenni ediyorum" dedi.

"Bir kanser hastası yakını olarak, bu konu benim için daha da önemli"

Annesinin de kanser süreci yaşadığını ve bu zorlu süreçte verilen desteklerin önemli olduğunu belirten Sevinç Bulut isimli vatandaş ise, "Biz kadınlar için mamografi çok önemli bir şey. Belediyemiz bununla ilgili güzel bir uygulama gerçekleştiriyor. Devlet hastanelerinde mamografi randevusu almak çok zor, özel hastaneler ise çok pahalı. Bir kanser hastası yakını olarak, bu konu benim için daha da önemli. Belediyemize bu hizmeti sağladığı için teşekkür ederiz" şeklinde konuştu.

"Bu hizmetten çok memnun kaldım"

77 yaşındaki Sebahat Bayer, mamografi hizmetinin belediye tarafından sağlanmasının çok büyük bir kolaylık olduğunu belirterek, "Her yaşta yapılması gereken bir kontrol var. Bu kontrollerin belediye tarafından yaptırılması beni çok mutlu etti. Herkes gelsin, kontrollerini yaptırsın. Bu hizmetten çok memnun kaldım" diyerek Esenyurt Belediye Başkanı Prof. Dr. Ahmet Özer ve ekibine teşekkür etti.

Esenyurtlu kadınlar meme kanserine karşı daha güçlü
Kaynak: İHA

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Son Dakika Genel Esenyurtlu kadınlar meme kanserine karşı daha güçlü - Son Dakika

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