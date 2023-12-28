Eski Bakan Okuyan, Yalova'da toprağa verildi

YALOVA - 26 Aralık 2023 tarihinde tedavi gördüğü hastanede vefat eden eski Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Yaşar Okuyan, memleketi Yalova'da son yolculuğuna uğurlandı.

Yaşar Okuyan için dün TBMM'de cenaze töreni düzenlenmişti. Yaşar Okuyan'ın naaşı daha sonra memleketi Yalova'ya getirildi. Eski Yalova Milletvekili olan Yaşar Okuyan'ın cenaze namazı Yalova Merkez Camisi'nde kılındı. Türk bayrağına sarılan tabut başında Okuyan'ın ailesi taziyeleri kabul etti. Okuyan'ın naaşı öğle namazının ardından kılınan cenaze namazının sonrasında Yalova Şehir Mezarlığı'ndaki aile kabristanına defnedildi.

Okuyan'ın cenaze törenine Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, Yalova Valisi Hülya Kaya, CHP Yalova Milletvekili Tahsin Becan, eski Maliye Bakanı Lütfullah Kayalar, eski Kültür ve Turizm Bakanı Namık Kemal Zeybek, Prof. Dr. Mehmet Haberal, il protokolünün yanı sıra siyasi parti temsilcileri ile çok sayıda vatandaş katıldı.