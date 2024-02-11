Eski CHP Genel Başkanı Deniz Baykal mezarı başında anıldı - Son Dakika
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Eski CHP Genel Başkanı Deniz Baykal mezarı başında anıldı

Cumhuriyet Halk Partisi'nin eski Genel Başkanı Deniz Baykal ölüm yıl dönümünde mezarı başında anıldı. CHP'nin eski Genel Başkanı Deniz Baykal, Ankara'da bulunan Devlet Mezarlığı'ndaki kabri başında anıldı. Anma törenine CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, Deniz Baykal'ın oğlu Ataç Baykal, CHP'nin Etimesgut Belediye Başkan Adayı Erdal Beşikçioğlu ve çok sayıda partili katıldı.

11.02.2024 14:27  Güncelleme: 14:39
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Eski CHP Genel Başkanı Deniz Baykal mezarı başında anıldı

ANKARA - Cumhuriyet Halk Partisi'nin eski Genel Başkanı Deniz Baykal ölüm yıl dönümünde mezarı başında anıldı.

CHP'nin eski Genel Başkanı Deniz Baykal, Ankara'da bulunan Devlet Mezarlığı'ndaki kabri başında anıldı. Anma törenine CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, Deniz Baykal'ın oğlu Ataç Baykal, CHP'nin Etimesgut Belediye Başkan Adayı Erdal Beşikçioğlu ve çok sayıda partili katıldı.

Eski CHP Genel Başkanı Deniz Baykal mezarı başında anıldı
Kaynak: İHA

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Son Dakika Genel Eski CHP Genel Başkanı Deniz Baykal mezarı başında anıldı - Son Dakika


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