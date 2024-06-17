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Eski sevgilisi tarafından vahşice katledilen 15 yaşındaki Hacer son yolculuğuna uğurlandı

İZMİR - İzmir'in Karabağlar ilçesinde, 15 yaşındaki eski sevgilisi tarafından 120'ye yakın bıçak darbesiyle katledilen Hacer Çağla Çetinalp, son yolculuğuna uğurlandı.

Olay, geçtiğimiz akşam saatlerinde ilçeye bağlı Arap Hasan Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, anne ve babası ayrı olan 15 yaşındaki Hacer Çağla Çetinalp, eski erkek arkadaşı U.E.Y. ile birlikte babası İ.U.Ç.'nin evine ziyarete gitmişti. Bir süre sonra çocukları evde bırakarak dışarıya çıkan baba İ.U.Ç., eve döndüğünde kızını kanlar içerisinde yerde yatar vaziyette bulmuştu. Çetinalp'in, eski sevgilisi U.E.Y. tarafından vücudunun çeşitli yerlerinden aldığı 120'ye yakın bıçak darbesiyle öldürüldüğü ortaya çıkmıştı.

Gözyaşları içinde son yolculuğuna uğurlandı

Genç kız için Bayraklı ilçesinde bulunan Gümüşpala Camii'nde ikindi namazını müteakip cenaze namazı kılındı. Öldürülen genç kızın cenazesi, namazın ardından gözyaşları arasında Doğançay mezarlığına defnedildi. Çetinalp'in cenazesinde anne Kadriye Kaya, baba İ.U.Ç., arkadaşları ve yakınları yer aldı.