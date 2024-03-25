Eskişehir\'de aracın bagajında çaldığı davulla vatandaşları sahura kaldırdı

Kara Yollarında Yapım ve Bakım Çalışmaları Devam Ediyor

Karayollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması gerekiyor. TEM Otoyolu'nun Kandıra-Doğu İzmit kavşakları Alikahya mevkisinde alt geçit yapım çalışmaları nedeniyle kuzey taşıma platformu İstanbul yönünde sol şerit trafiğe kapatılarak, ulaşım diğer şeritlerden sağlanıyor. Uşak çevre yolunun 5-7. kilometrelerinde yapım çalışmaları sebebiyle ulaşım, bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü gerçekleştiriliyor. Kütahya-Afyonkarahisar yolunun 0-2. kilometrelerinde yapım çalışmaları dolayısıyla ulaşım servis yollarından devam ediyor. Ankara-Niğde Otoyolu Emirler Kavşağı bağlantı yolunun 1-2. kilometrelerinde bakım ve onarım çalışmaları nedeniyle Ankara ile Niğde istikametlerinde sağ şeritler trafiğe kapatılarak, ulaşım diğer şeritlerden kontrollü sürdürülüyor. Tarsus-Adana Otoyolu bağlantı yolunun 6-7. kilometrelerinde (Yenice Kavşağı mevkisi) Çukurova Bölgesel Havalimanı bağlantı yolu yapım işi sebebiyle ulaşıma kontrollü izin veriliyor. Beşikdüzü-Trabzon yolunun 55. kilometresindeki Trabzon Tüneli'nin (Çömlekçi mevkisi) Trabzon-Akçaabat yönündeki kuzey tüpünde aydınlatma sistemi bakım ve onarım çalışması dolayısıyla ulaşım tek şeritten kontrollü sağlanıyor. Samsun-Ordu yolunun Ünye çevre yolu 6-8. kilometrelerinde Yunus Emre Tüneli'nin Samsun istikametindeki tüpünde yapılan bakım ve onarım çalışmaları nedeniyle ulaşım, diğer tüpten iki yönlü gerçekleştiriliyor. Seydikemer-Söğüt yolunun 3-4. kilometrelerinde Söğüt istikametindeki yapım çalışmaları sebebiyle ulaşım Seydikemer istikametinden iki yönlü devam ediyor. Elazığ-Malatya yolunun 26-27. kilometrelerinde üstyapı yenileme çalışmaları dolayısıyla ulaşım kontrollü sürdürülüyor. Pazaryolu-Erzurum yolunun 27-29. kilometrelerinde heyelan önleme çalışması nedeniyle ulaşıma servis yolundan izin veriliyor.