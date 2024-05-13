Genel

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi'nde Filistin'e destek yürüyüşü gerçekleştirildi

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Kamil Çolak:

"Allah en kısa zamanda inşallah Filistin'deki kardeşlerimizi muzaffer eylesin"

"Oradaki acıları son bulsun diyorum inşallah"

ESKİŞEHİR - Eskişehir Osmangazi Üniversitesi'nde öğrenciler ve Rektör Prof. Dr. Kamil Çolak'ın katılımıyla gerçekleştirildikleri yürüyüşte İsrail protesto edilirken, Filistin'e destek verildi.

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Meşelik Kampüsü'nde İlahiyat Fakültesi ve diğer öğrencilerin katılımıyla yürüyüş gerçekleştirildi. Osmangazi Üniversitesi İlahiyat Camii avlusunda başlayan yürüyüşe ESOGÜ Rektörü Prof. Dr. Kamil Çolak da katıldı. Yürüyüş esnasında atılan sloganlarla İsrail protesto edilirken, Filistin'e destek verildi. Kalabalık grup protestolar eşliğinde, kurulan ESOGÜ "Rim" Nöbet Çadırı'nın önüne kadar yürüdü. Burada basın açıklamasında bulunan grup, Filistin'de yaşananlara ve İsrail'in yaptığı saldırılara dikkat çekti. Basın açıklaması sonrası, katılımcılar Filistin'de yaşanan zulmü anlatan fotoğraf sergisini gezdi.

"Allah Filistin'deki kardeşlerimizi muzaffer eylesin"

Basın açıklamasının ardından konuşan Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Kamil Çolak, "Ben de her şeyden önce Filistin'de yaşananları hep beraber üzüntüyle izliyoruz. Dünya bu konuda ayağa kalktı. Türkiye'deki üniversiteler ayağa kalktı. ve Eskişehir Osmangazi Üniversitesi öğrencilerine de bu duyarlılığı gösterdikleri için, bugün yapmış oldukları bu organizasyon için, emekleri için çok teşekkür ediyorum. Burada bir çadır açılımı söz konusu. Nöbet çadırı arkadaşlarımız oluşturdular. Sürekli burada olacaklar ve Gazzeliler için tabii herkes elinden geleni bir şekilde yapıyorum bir şey yapamadığımız durumda da en azından dua ediyoruz bildiğiniz gibi. Bütün öğrencilerimize, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi öğrencilerine gayretlerinden dolayı, bu organizasyonu yaptığından dolayı ve duyarlılıklarından dolayı çok teşekkür ediyorum. Allah en kısa zamanda inşallah Filistin'deki kardeşlerimizi muzaffer eylesin diyorum. Oradaki acıları son bulsun diyorum inşallah" dedi.