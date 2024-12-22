Etimesgut'ta Ezan Yasaklandı İddiası: Belediye'den Açıklama Geldi - Son Dakika
Üye Girişi
Genel

Etimesgut'ta Ezan Yasaklandı İddiası: Belediye'den Açıklama Geldi

Ankara'nın Etimesgut ilçesinde vatandaşlar, belediyenin mescitte ezan okutulmadığını iddia etti. CHPlı yönetimin, çevredeki kreş nedeniyle ezan yasakladığı öne sürüldü. Belediye ise ses sisteminin arızalı olduğunu belirtti.

22.12.2024 15:06
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Vatandaşlar CHP'li Etimesgut Belediyesi'nin ezanı yasakladığını iddia etti

ANKARA - Ankara'nın Etimesgut ilçesinde yaşayan bazı vatandaşlar, belediye tarafından ilçede bulunan Devlet Bahçeli Eğitim Spor ve Yaşam Merkezi içerisinde yer alan mescitte ezan okutulmama kararı alındığını iddia etti.

Ankara'nın Etimesgut ilçesinde bulunan Devlet Bahçeli Eğitim Spor ve Yaşam Merkezi içerisinde yer alan mescide namaz kılmak için giden bazı vatandaşlar, diğer camilerden ezan okunduğu esnasında mescitte ezan sesinin yükselmediğini fark etti. İlçe sakinleri ezan okunmamasının sebebinin ise 31 Mart Yerel Seçimlerinde AK Parti'den Cumhuriyet Halk Partisi'ne geçen Etimesgut'ta yeni yönetim tarafından çevrede bulunan kreşteki çocukların rahatsız olduğu gerekçesiyle alındığını iddia etti. Belediye kaynaklarından alınan bilgilere göre, iddiaların gerçeği yansıtmadığı, mescitte içerisinde yer alan ses sisteminin arızalanmasından kaynaklı olduğu belirtildi.

Bir ilçe sakini ise diğer camilerde ezanın okunduğu esnada mescitte ezan okunmadığını belirterek, "Yeni gelen yönetim burada kreşteki çocuklar rahatsız oluyorlar diye ezan okunmuyor diyorlar ama hiç alakası yok. CHP'nin yeni başkanı herhalde bir karar almış. Arıza diyorlar ama yukarıdan gelen baskıyla okunmuyormuş, bunu duyduk. Çok ayıp bir şey ama CHP ezana karşı diyoruz kabul etmiyorlar ama bu canlı örneği" yorumunda bulundu.

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Etimesgut, Politika, Ankara, Genel, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Genel Etimesgut'ta Ezan Yasaklandı İddiası: Belediye'den Açıklama Geldi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

15:07 Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Şam’da Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Şam'da
14:48 Kayserispor-Galatasaray maçının ilk 11’leri belli oldu Kayserispor-Galatasaray maçının ilk 11'leri belli oldu
14:48 Bahçeli: Esad, Netanyahu ile birlikte Lahey’de hesap vermeli Bahçeli: Esad, Netanyahu ile birlikte Lahey'de hesap vermeli
13:36 4 kişiye mezar olan helikopterin düşme anı taksi kamerasına yansıdı 4 kişiye mezar olan helikopterin düşme anı taksi kamerasına yansıdı
10:47 ABD, Kızıldeniz’de kendi savaş uçağını düşürdü ABD, Kızıldeniz'de kendi savaş uçağını düşürdü
10:34 En düşük emekli maaşı için yeni formül gündemde En düşük emekli maaşı için yeni formül gündemde
10:31 İsveçli rapçi Gaboro vurularak öldürüldü İsveçli rapçi Gaboro vurularak öldürüldü
10:27 Diyarbakır’da 13 araç birbirine girdi Çok sayıda yaralı var Diyarbakır'da 13 araç birbirine girdi! Çok sayıda yaralı var
10:26 Bu markalardan uzak durun İşte vatandaşa domuz eti yediren firmalar Bu markalardan uzak durun! İşte vatandaşa domuz eti yediren firmalar
10:25 Fenerbahçe taraftarları tesisi bastı Fenerbahçe taraftarları tesisi bastı
10:20 Otomotiv devi on binlerce çalışanını işten çıkaracak Otomotiv devi on binlerce çalışanını işten çıkaracak
10:17 Unutulan Türkler Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan yardım istedi Unutulan Türkler Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yardım istedi
10:12 Aydınlı çift bebeklerine ünlü markanın adını koydu Aydınlı çift bebeklerine ünlü markanın adını koydu
09:55 Mustafa Keser’den kahreden haber: Eşiyle aynı hastalığa yakalandı Mustafa Keser'den kahreden haber: Eşiyle aynı hastalığa yakalandı
09:47 BM’nin Suriye için verdiği rakamlar korkutucu BM'nin Suriye için verdiği rakamlar korkutucu!
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 22.12.2024 15:32:15. #1.12#
SON DAKİKA: Etimesgut'ta Ezan Yasaklandı İddiası: Belediye'den Açıklama Geldi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.