Eyüpsultan'da Kar Kazaları ve Otobüs Sıkışması

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Eyüpsultan'da kar yağışı sürücülere zor anlar yaşattı: Otomobiller kaza yaptı, İETT otobüsü yolda kaldı

İSTANBUL - Eyüpsultan'da gece saatlerinde etkili olan kar yağışı nedeniyle ara sokaklarda bazı araçlar ilerlemekte güçlük çekerken, maddi hasarlı trafik kazaları meydana geldi. Öte yandan, bir İETT otobüsü ise yolda kaldı.

İstanbul'da günlerdir beklenen kar yağışı kentin çeşitli yerlerinde aralıklarla etkisini sürdürüyor. Eyüpsultan'da da gece saatlerinde kar yağışı etkili oldu. Kar yağışı nedeniyle ara sokaklarda bazı araçlar ilerlemekte güçlük çekerken, bazıları ise kayıp kaza tehlikesi geçirdi. Maddi hasarlı kazalarda meydana gelirken, bir polis ekibi aracı kayarak önce duran otomobile sonra da duvara çarptı. Öte yandan, bir İETT otobüsü ise kar yağışı nedeniyle yolda kaldı.