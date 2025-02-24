Eyüpsultan'da Trafik Kazasında Oğlunu Kaybeden Baba Konuştu - Son Dakika
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Eyüpsultan'da Trafik Kazasında Oğlunu Kaybeden Baba Konuştu

Eyüpsultan'da meydana gelen trafik kazasında hayatını kaybeden Muhammet Gürcan Koçak'ın babası Soner Koçak, olayın ardından acı dolu sözler sarf etti. Oğlunun 4 ay sonra evleneceğini belirten Koçak, yaşadığı kaybı derin bir üzüntüyle anlattı.

24.02.2025 20:46
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Eyüpsultan'da UTV kazasında can veren Muhammet Gürcan'ın babası konuştu

"Oğluma çarpıp gitti, gidiş o gidiş"

"Oğlum 4 ay sonra evlenecekti"

"Kendime ayırdığım mezar oğluma nasip oldu"

İSTANBUL - Eyüpsultan'da UTV'sini emniyet şeridinde kontrol eden Muhammet Gürcan Koçak'a hafif ticari araç çarptı. Koçak yaşamını yitirmiş, sürücü kaçmıştı. Acılı baba Soner Koçak, "Oğluma çarpıp gitti, gidiş o gidiş. Oğlum kuzeninin kucağında can vermiş. Oğlum 4 ay sonra evlenecekti. Kendime ayırdığım mezar oğluma nasip oldu" dedi.

Kaza, 22 Şubat'ta saat 02.00 sıralarında Kemerburgaz yolunda meydana gelmişti. İddiaya göre, Muhammet Gürcan Koçak seyir halindeyken UTV aracının arızalanması üzerine emniyet şeridinde durmuştu. UTV'yi tamir etmeye çalıştığı sırada sürücüsünün ismi öğrenilemeyen hafif ticari araç Muhammet Gürcan Koçak'a çarpmış ve çarpmanın etkisiyle Koçak yol kenarındaki ormana savrulmuştu. Kazada Muhammet Gürcan Koçak'a ağır yaralanırken, sürücü kaçmıştı. 22 Haziran'da evlilik hazırlıkları yapan Koçak tüm müdahalelere rağmen kurtarılamamıştı. Koçak'ın 22 Şubat Cumartesi günü düzenlenen cenaze töreninin ardından Yeniköy Mezarlığı'nda toprağa verilmişti. Acılı baba o anları anlattı.

"Oğluma çarpıp gitti, gidiş o gidiş"

Oğlunu trafik kazasında kaybeden acılı baba Soner Koçak, "Muhammet yanıma gelip "Belgrad Ormanına gidip piknik yapacağız" diye izin istedi benden. Daha sonra da Göktürk'ü gezmiş. Daha sonra Göktürk'te geri dönüş sapağını kaçırıp biraz ileriye gitmişler. Belediye Tesislerinden de dönüş yapıp geliyorlarmış. Gelirken Belediye Tesislerine yaklaşık 200-300 metre ileri gelirken Katı Atık Tesisinin oradayken motordan bir duman gelmiş. Emniyet şerifinde de durmuşlar. Kuzeni o sırada dumana bakıyormuş motorun neresinden geliyor diye Muhammet de motorun arka tarafında sigara içiyormuş. Kuzeni bir anda ses duyup havada uçan bir şey görüyor. Çünkü oğlum kurye işi de yaptığı için su geçirmez kıyafetlerini de giymişti. Kaskı da vardı aslında ama o esnada çıkarmış olabilir. Kuzeni sesi duyunca bir anda yere pat diye bir şeyin düştüğünü söyledi. Sonra bir bakmış ki Muhammet yerde. O panikle kuzeni hemen fırlıyor ama araba frene basar gibi oluyor ama durmuyor. Frene bastığını fren ışığından fark ediyor. Transporter marka bir minibüs mü bilmiyoruz ne olduğunu, gaza basıp gitti. Gidiş o gidiş. Kuzeni sonrasında da o panikle kimi arayacağını şaşırdı ve arkadaşını aradı. Arkadaşı da ambulans ekiplerine ihbarda bulundu. Ancak Muhammet'in kuzeni ambulansa nerede olduklarını söyleyemedi. Dolayısıyla ambulans gecikti. Oğlum kuzeninin kucağında can vermiş" dedi.

"Oğlum 4 ay sonra evlenecekti"

Oğlunun 22 Haziran'a evlilik hazırlıkları yaptığını söyleyen acılı baba, "Oğlum öldükten 4 sonra evlenecekti. Çeyizleri de burada. Beyaz eşyaları dahil her şeyini almıştık. Bütün eşyaları kolide duruyor. Düğünü olacak yeri bile kiralamıştık. Düğünümü nerede istersen orada yapalım oğlum dedim. Her şeyi hazırdı sadece düğün tarihi olan 22 Haziran'ı bekliyorduk. Emniyet olayla ilgili işlerinin devam etttiğini söyledi. Haberi yine kuzenlerinden aldım. "Ufak bir kaza yapmış hastane" dediler bana. Tabii söyleyemediler. Kimse kimseye söyleyemez böyle bir şeyi. Hastaneye gittiğimizde oğlumun kuzenlerinden biri beni dışarı çıkarttı ve bana sarılıp "kaybettik" dedi. Benim dünyam yıkıldı" diye konuştu.

"Kendime ayırdığım mezar oğluma nasip oldu"

Oğlunu aile mezarlığına defnettiğini söyleyen acılı baba, "Yeniköy Mezarlığı'nda aile mezarlığım var. 1998 yılında kızımı da kaybettim trafik kazası geçirmişti o da. O zaman büyük bir yer yaptırmıştım. Annemi ve oğlumu da oraya defnettim. Kızım da orada. Kendime ayırdığım yer oğluma nasip oldu" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Genel Eyüpsultan'da Trafik Kazasında Oğlunu Kaybeden Baba Konuştu - Son Dakika

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