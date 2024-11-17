F-4E Phantom Uçaklarının Türk Hava Kuvvetleri'ndeki 50. Yılı Kutlandı - Son Dakika
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F-4E Phantom Uçaklarının Türk Hava Kuvvetleri'ndeki 50. Yılı Kutlandı

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Türk Hava Kuvvetleri'ne katılan F-4E Phantom uçaklarının 50. yılı etkinliği, Eskişehir'de düzenlendi. Hava Kuvvetleri Komutanı Kadıoğlu'nun katılımıyla gerçekleşen etkinlikte, uçaklar gösteri uçuşu yaptı.

17.11.2024 15:22  Güncelleme: 15:27
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F-4E Phantom uçaklarının Türk Hava Kuvvetleri filosundaki 50'nci yılı etkinliği düzenlendi

ESKİŞEHİR - 1974 yılında Türk Hava Kuvvetleri filosuna katılan F-4E Phantom uçaklarının 50'nci yılı dolayısıyla Eskişehir'de etkinlik düzenlendi.

Etkinlik, Eskişehir 1'inci Ana Jet Üs Komutanlığı'nda gerçekleştirildi. 'Panter Filo' olarak adlandırılan 1'inci Ana Jet Üs 111'inci Filo Komutanlığı'na bağlı olan 5 uçak geçiş yaparak havalandı. Türk Hava Kuvvetleri filosundaki 50'nci yılını dolduran F-4E Phantom uçakları, yaklaşık yarım saat süren ikili kol uçuşu sonrası üsse geri döndü.

Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ziya Cemal Kadıoğlu'nun kullandığı F-4E Phantom II uçağın gövde bölgesine yer alan Türk bayrağı ve kuyruk bölgesindeki Mustafa Kemal Atatürk çizimleri büyük beğeni topladı. Yaptığı uçuşun ardından piste iniş yapan Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Kadıoğlu, katılımcıları selamladı. Kadıoğlu, F-4E Phantom tipi uçağın Türk Hava Kuvvetleri filosuna katıldığı dönemde Filo Komutanı olarak görev yapan emekli Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ergin Celesin'le uçakta fotoğraf çektirdi.

Uçuşların ardından Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ziya Cemal Kadıoğlu ve beraberindekiler, F-4E uçağının 50'nci yılı anısına yakıt drobunu imzaladı.

F-4E Phantom uçağı ile 2 Eylül 1974'te yaptığı ilk uçuşun Eskişehir semalarında olduğunu belirten Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Kadıoğlu, "13 yaşındayken ilk F-4E'leri havada görmüştüm. O zaman şöyle dua ettim; "Allah'ım beni bu uçakların içerisinde uçurmayı nasip et. Başka da bir şey istemiyorum. Ağzımın fermuarını çekiyorum." Allah bana 3 bin saat bu uçakların içinde uçmayı nasip etti. Buna vesile olan Sayın Komutanımıza borçluyum. Hava Kuvvetlerine emeği geçen Sayın Komutanlarımıza büyük minnet borcu duyuyoruz. Hava Kuvvetleri bu günlere, onların emekleri sayesinde geldi. Şükranlarımızı arz ediyorum" dedi.

F-4E Phantom uçakların Türk Hava Kuvvetleri filosuna katılışının 50'nci yılı etkinliğine Eskişehir Valisi Hüseyin Aksoy, Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Ayşe Ünlüce, Hava Muharip Komutanı Orgeneral İsmail Güneykaya ve çok sayıda askeri personel ile eşleri katıldı.

F-4E Phantom Uçaklarının Türk Hava Kuvvetleri\'ndeki 50. Yılı Kutlandı
Kaynak: İHA

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Son Dakika Genel F-4E Phantom Uçaklarının Türk Hava Kuvvetleri'ndeki 50. Yılı Kutlandı - Son Dakika

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