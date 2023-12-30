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Fatih'te 'Vuslat' Sergisi Ziyarete Açıldı - Son Dakika
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Fatih'te 'Vuslat' Sergisi Ziyarete Açıldı

Fatih Belediyesi Kadırga Sanat Galerileri'nde Hz. Mevlana'nın vefatını sanatsal bir bakışla ifade eden 'Vuslat' sergisi açıldı. Sergi, 2023 Mevlana Yılı çerçevesinde düzenlenmiş olup, Klasik Türk Sanatları ile Hz. Mevlana'nın görüşlerini ve beyitlerini buluşturmayı amaçlamaktadır.

Fatih\'te \'Vuslat\' Sergisi Ziyarete Açıldı
30.12.2023 - 19:24,  Güncelleme: 19:25
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Fatih'te 'Vuslat' sergisi ziyarete açıldı

İSTANBUL - Fatih'te Hz. Mevlana'nın vefatını sanatsal bir bakışla ifade eden 'Vuslat' sergisi ziyarete açıldı.

Fatih Belediyesi Kadırga Sanat Galerileri'nde Hz. Mevlana'nın vefatını sanatsal bir bakışla ifade eden 'Vuslat' sergisi açıldı. 2023 Mevlana Yılı çerçevesinde, Klasik Türk Sanatları Vakfı, Fatih Belediyesi ve Mim Art'ın ortaklaşa düzenlediği sergi, sanatseverlere derinlemesine bir deneyim sunmayı hedefliyor. "Vuslat" 750. yılında Şeb-i Arus Klasik Türk Sanatları sergisi 26 Ocak gününe kadar Kadırga Sanat Galerileri'nde pazartesi günleri hariç her gün açık olacak.

"Klasik sanatlardan oluşan bir sergi"

Eseri sergide yer alan Ayşenur Genç, "Sergimiz Mevlana Hazretlerinin 750.Vuslat Dönümü vesilesiyle düzenlenen bir sergi. Klasik sanatlardan oluşan bir sergi. Hem tezhip ve hat eserleri hem de minyatür eserleri var sergimiz içerisinde. Ben de bu vesileyle sergiye bir eserimle katıldım. Talebelerimin de işleri var, bir grup sergisi bu" dedi.

"Bu alanda Klasik Türk Sanatları ile Hz. Mevlana'nın görüşlerini, beyitlerini buluşturmayı amaçladık"

Serginin Hz. Mevlana'nın Şeb-i Arus'unun 750.yılı münasebetiyle hazırlandığını belirten Sümeyye Onuk Demirci, "Bu vesileyle Hz. Mevlana'nın genel evrensel ilkelerine hizmet eden, onun ilkelerine hizmet eden ve onu açıklayan bir sergi yapmayı planladık. Bu alanda Klasik Türk Sanatları ile Hz. Mevlana'nın görüşlerini, beyitlerini buluşturmayı amaçladık. Bu bağlamda benim de sergide 2 eserim bulunuyor. Ben de mesnevinin ilk 18 beyitinden 3. ve 4.beyitlerini hazırladım" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İHA
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