Filistinli Hastalar ve Gazzeli Öğrenciler İçin Ankara Filistin Buluşması Düzenlendi

Filistinli hastalar ve Gazzeli öğrenciler için "Ankara Filistin Buluşması" düzenlendi
Dünya Etnospor Konfederasyonu Başkanı Erdoğan:
" İsrail'in böyle bir soykırıma kalkışması aslında İsrail'in karakterini bilenlere sürpriz olmadı"
ANKARA - Dünya Etnospor Konfederasyonu Başkanı Erdoğan Necmettin Bilal Erdoğan, "İsrail'in böyle bir soykırıma kalkışması aslında İsrail'in karakterini bilenlere sürpriz olmadı. Ama artık mesele İsrail olmaktan çıktı. Mesele bütün insanlığın vicdanı haline geldi. Dünyada barışı, insan haklarını kurmakla görevli olduğunu iddia eden uluslararası kuruluşların çöktüğünün meselesi haline geldi" dedi.
İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze'ye yönelik başlattığı saldırılardan sonra Türkiye'nin yardımıyla Ankara'ya getirilen Filistinli hastalar ve Gazzeli öğrenciler için Ankara Filistin Buluşması düzenlendi. Ankara Geleneksel Sporlar Gençlik ve Spor Kulübü'nde gerçekleşen buluşmaya çok sayıda Filistinli misafir katıldı. Buluşmaya katılan Dünya Etnospor Konfederasyonu Başkanı Bilal Erdoğan Filistinli misafirlerle bir araya geldi.
Erdoğan yaptığı konuşmada şunları kaydetti:
"Sizler İsrail Naziliğinin doğrudan hedef aldığı soykırıma maruz bıraktığı şanlı, kahraman Filistinli kardeşlerimizsiniz. Türkiye olarak bir yandan bu İsrail zulmünün bitmesi için Cumhurbaşkanımız liderliğinde girişimler sürerken, bir yandan da Filistinli kardeşlerimizin yaralarını sarmak için bir nebze yanlarında olmak için gayret etmeye devam ediyoruz. Biz İsrail'in ne kadar zalim olduğunu zaten biliyorduk. İsrail'in hem bir Apartheid rejimi hem bir Nazi rejimi haline geldiğini zaten konuşuyorduk. Dolayısıyla İsrail'in böyle bir soykırıma kalkışması aslında İsrail'in karakterini bilenlere sürpriz olmadı. Ama artık mesele İsrail olmaktan çıktı. Mesele bütün insanlığın vicdanı haline geldi. Dünyada barışı, insan haklarını kurmakla görevli olduğunu iddia eden uluslararası kuruluşların çöktüğünün meselesi haline geldi."
Öte yandan Ankara Filistin Buluşması'na Vakıflar Genel Müdürü Sinan Aksu, Türk Kızılay Yönetim Kurulu Üyesi Emre Koç katıldı.
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