Firar eden keçi damdan atlayınca elektrik tellerinde böyle asılı kaldı - Son Dakika
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Firar eden keçi damdan atlayınca elektrik tellerinde böyle asılı kaldı

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Adana'da kurban olmamak için damdan atlayan keçi, elektrik tellerine takılarak asılı kaldı. Sarıçam ilçesinde yaşanan olayda, keçi kurban edileceğini anlayınca damdan atladı ancak elektrik tellerine takıldı. Vatandaşlar uzun uğraşlar sonucunda keçiyi kurtardıktan sonra kurban etti.

16.06.2024 14:30
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Adana'da kurban olmamak için damdan atlayan keçi elektrik tellerine takılı kaldı. Sarıçam ilçesinde yaşanan olayda vatandaşlar keçiyi kurtarmak için uzun süre uğraştı.

ELEKTRİK TELLERİNE TAKILI KALDI

Sarıçam ilçesine bağlı Mehmet Akif Ersoy Mahallesinde kurban kesimi sırasında ilginç bir olay yaşandı. Damda bulanan keçi kurban edileceğini anlayınca kedini aşağı attı. Ancak keçi hemen dam kenarında bulunan elektrik tellerine takılı kaldı.

Kesileceğini anlayıp firar eden keçi elektrik tellerine takıldı

ÖNCE KURTARDILAR SONRA KESTİLER

Kafası tele takılı kalan kurbanı bu kez kesmek isteyen vatandaşlar kurtarmaya çalıştı. Vatandaşlar uzun süre uğraştıktan sonra keçiyi takıldığı yerden kurtardı. Keçi daha sonrada kurban edildi.

Firar eden keçi damdan atlayınca elektrik tellerinde böyle asılı kaldı
Kaynak: İHA

Sarıçam, Kurban, Adana, 3.Sayfa, Son Dakika

Son Dakika Genel Firar eden keçi damdan atlayınca elektrik tellerinde böyle asılı kaldı - Son Dakika

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    Yorumlar (1)

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