Adana'da kurban olmamak için damdan atlayan keçi elektrik tellerine takılı kaldı. Sarıçam ilçesinde yaşanan olayda vatandaşlar keçiyi kurtarmak için uzun süre uğraştı.
Sarıçam ilçesine bağlı Mehmet Akif Ersoy Mahallesinde kurban kesimi sırasında ilginç bir olay yaşandı. Damda bulanan keçi kurban edileceğini anlayınca kedini aşağı attı. Ancak keçi hemen dam kenarında bulunan elektrik tellerine takılı kaldı.
Kafası tele takılı kalan kurbanı bu kez kesmek isteyen vatandaşlar kurtarmaya çalıştı. Vatandaşlar uzun süre uğraştıktan sonra keçiyi takıldığı yerden kurtardı. Keçi daha sonrada kurban edildi.
Son Dakika › Genel › Firar eden keçi damdan atlayınca elektrik tellerinde böyle asılı kaldı - Son Dakika
Sizin düşünceleriniz neler ?
Yorumlar (1)