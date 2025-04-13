Gaziantep'te binlerce kişi Mevlid-i Nebi etkinliğinde buluştu - Son Dakika
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Gaziantep'te binlerce kişi Mevlid-i Nebi etkinliğinde buluştu

Gaziantep'te binlerce kişi Mevlid-i Nebi etkinliğinde buluştu Gaziantep'te Peygamber Sevdalıları Vakfı tarafından 'Direniş Önderi Hazreti Muhammed' temasıyla düzenlenen Mevlid-i Nebi etkinliğine binlerce kişi katıldı.

13.04.2025 19:58
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Gaziantep'te binlerce kişi Mevlid-i Nebi etkinliğinde buluştu

GAZİANTEP - Gaziantep'te Peygamber Sevdalıları Vakfı tarafından 'Direniş Önderi Hazreti Muhammed' temasıyla düzenlenen Mevlid-i Nebi etkinliğine binlerce kişi katıldı.

Gaziantep'te Peygamber Sevdalıları Vakfı tarafından Mevlid-i Nebi etkinlikleri kapsamında İstasyon Meydanı'nda düzenlenen etkinlikte binlerce kişi buluştu. Polisin geniş güvenlik önlemi aldığı programda İsrail'in Gazze'de aylardır uyguladığı soykırım da kınandı. Sık sık tekbir ve salavatların getirildiği programda, "Kahrolsun İsrail" ve "Kahrolsun ABD" sloganları atılarak İsrail ve ABD protesto edildi. Programa HÜDA PAR Genel Başkanvekili ve Gaziantep Milletvekili Şahzade Demir, Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkan Yardımcısı Abdulkadir Sökücü, Peygamber Sevdalıları Vakfı Genel Başkanı Beşir Şimşek, siyasi parti temsilcileri, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, kanaat önderleri ve çok sayıda kişi katıldı.

Meydanın birçok noktasına Hazreti Muhammed'in (sav) isminin yer aldığı bayrak ve flamalar ile tevhit bayraklarının yanı sıra İsrail'in saldırıları sonucu şehit olan Hamas'ın yöneticilerinin de fotoğraflarının asıldığı görüldü. Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başlayan programda, ilahi ses sanatçıları tarafından seslendirilen ilahi ve ezgilere vatandaşlar da eşlik etti. Peygamber Efendimize (sav) salavatların getirildiği programda konuşmacılar, İslam dininin güzelliklerine değindi. Gazze'deki İsrail zulmüne de dikkat çeken konuşmacılar, Gazze'deki İsrail soykırımının durdurulması çağrısında bulundu. Programda Kudüs ve Gazze'nin özgürlüğü için gökyüzüne onlarca güvercin bırakıldı.

Programda bir konuşma yapan Gaziantep Peygamber Sevdalıları Derneği Başkanı Muhammed Ata Yaçin, 'Direniş Önderi Hazreti Muhammed' temasıyla düzenledikleri etkinliğe katılan tüm katılımcılara teşekkür etti. " Mekke'de müşriklere, Medine'de Yahudilere boyun eğmeyen, izzetle direnen ve cihad eden Hazreti Muhammed Mustafa'nın direniş ve mücadelesini sürdürenlere selam olsun" diyerek konuşmasına başlayan Yaçin, İsrail'in Gazze'ye yönelik aylardır sürdürdüğü saldırıları kınadı. Yaçin, "Aksa Tufanı ile siyonistleri hezimete uğratan Hamaslı mücahitler ve Filistin halkı, bu kutlu direnişte yalnız bırakılmışlardır. Bundan dolayı tüm dünya Müslümanları Gazze halkına borçludur. Gazze'nin yeniden ihyası ve inşası, insani ve İslami sorumluluğumuzun bir gereğidir. Müslüman her fert ve topluluk, gücü nispetinde yardım etmelidir" dedi.

Program, okunan Mevld-i Şerif, ilahi ve duaların ardından sona erdi.

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Kaynak: İHA

Gaziantep, Politika, Kültür, Genel, Son Dakika

Son Dakika Genel Gaziantep'te binlerce kişi Mevlid-i Nebi etkinliğinde buluştu - Son Dakika

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