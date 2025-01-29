Gaziantep'te köy evlerine yerleşen depremzedelerden devlete teşekkür - Son Dakika
Üye Girişi
Genel

Gaziantep'te köy evlerine yerleşen depremzedelerden devlete teşekkür

Geniş Video İzle

Gaziantep'te köy evlerine yerleşen depremzedelerden devlete teşekkür Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde yapımı tamamlanan köy evlerine kavuşan depremzedeler, kışı sıcak yuvalarında geçirmenin mutluluğunu yaşıyor.

29.01.2025 10:56
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Gaziantep'te köy evlerine yerleşen depremzedelerden devlete teşekkür

GAZİANTEP - Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde yapımı tamamlanan köy evlerine kavuşan depremzedeler, kışı sıcak yuvalarında geçirmenin mutluluğunu yaşıyor. Depremzedeler, villa tipi köy evlerini çok beğendiklerini belirterek emeği geçenlere teşekkür etti.

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023 depremlerinde ağır hasar alan Gaziantep'te Nurdağı ve İslahiye ilçelerinde deprem sonrası yapımına başlanan köy evleri hızlı bir şekilde tamamlanıp depremzede vatandaşlara teslim edilmeye başlandı. Gaziantep'in Nurdağı ilçesi kırsalında yapılan ilk köy evlerinin teslimatı 22 Nisan 2023'teki Ramazan Bayramı'nda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla hak sahiplerine teslim edilmiş ve depremzede vatandaşlar çifte bayram yaşamıştı.

Depreme dayanıklı köy evlerine depremzede vatandaşlardan tam not

Büyük depremlerin ikinci yıldönümü yaklaşırken, Gaziantep'in Nurdağı ve İslahiye ilçeleri başta olmak üzere diğer ilçelerdeki kırsal mahallelerde büyük depremlerde yıkılan evlerin yerine yapılan köy evleri yapımı tamamlandıkça depremzede vatandaşlara teslim ediliyor. Nurdağı'nda depremlerden sonra yapımına başlanan ve bir yıl gibi kısa sürede köy evlerinden inşaatı tamamlanan ve depremzedelere teslim edilen depreme dayanıklı köy evleri, vatandaşlar tarafından büyük beğeni topladı.

Depremzede vatandaşlar için yapılan köy evleri villaları aratmıyor

Nurdağı ilçesinin kırsal Gedikli Mahallesi'nde depremzede vatandaşlar için yapılan köy evleri villaları aratmazken, evlere yerleşen vatandaşlar, bu kışı sıcak yuvalarında geçirmenin mutluluğunu yaşıyor. Villa tipi köy evlerinin teslimatının devam ettiği Nurdağı ilçesinin kırsal mahallelerinde köy evlerine yerleşen depremzede vatandaşlar, evlerinin oldukça lüks bir şekilde yapıldığını dile getirdi.

Depremzedelerden villa gibi evlerin yapımında emeği geçenlere teşekkür

Evlerinin oldukça güzel olduğunu ve bu konuda devlete minnettar olduklarını belirten vatandaşlar, evlerini villa olarak nitelendirdi. Evlerinde depreme karşı oldukça güvenli olduklarından bahseden vatandaşlar, 3+1 olarak yapılan ve teslim edilen köy evlerinin yapımında emeği geçen herkese teşekkür ettiklerini vurguladı. Evlerde oturan depremzede vatandaşlar, köy evlerinden memnun olduklarını belirtirken hem devlete teşekkür etti hem de artık deprem korkusu yaşamadıklarını söyledi. Evlerinin depreme karşı oldukça güvenli olarak yapıldığını vurgulayan depremzede vatandaşlar, geçen yıl çadır ve konteyner kentlerde geçirdikleri kışın ardından bu kış sıcak yuvalarına kavuşmanın sevincini yaşadıklarını dile getirdi.

"Evler çok sağlam, güzel bir şekilde depreme dayanıklı yapıldı"

Evlerinin oldukça güzel, sağlam ve lüks olduğunu belirten vatandaşlardan Mahmut Tepe, "Vallahi evlerimiz çok süper yapıldı, çok kısa bir sürede de yapıldı. Yani biz bu kadar hızlı beklemiyorduk. Bu kadar kısa sürede milletin konteynerlerden evlerine geçmesinin üzerinde yetkililer sağ olsunlar çok iyi durdular ve kısa zamanda evler yapıldı. Şimdi ikinci etap yapılıyor. İkinci etap tamamlanırsa herkes evine geçecek. Deprem olsa da kimse korkmuyor. Çünkü evler çok sağlam, güzel bir şekilde depreme dayanıklı yapıldı. Deprem 6 Şubat'ta oldu, tam kışın ortasıydı ve yazın evler bize verilmeye başlandı. Millet kış gelmeden yazın evine geçti. Kışı sıcak yuvamızda geçiriyoruz" dedi.

"Allah bir daha deprem yaşatmasın"

Köy evlerinden oldukça memnun kaldıklarını ifade eden Fidan Yılmaz ise, "Devletimizden Allah razı olsun" diyerek, "Allah bir daha deprem yaşatmasın. Depremde evlerimiz yıkıldı. Önce bir süre çadırda ve daha sonra da konteynerlerde kaldık. Şimdi de köy evlerimiz teslim edildi. Allah yapanlardan razı olsun" diye konuştu.

Kaynak: İHA

Kahramanmaraş, Gaziantep, Nurdağı, Deprem, Genel, Son Dakika

Son Dakika Genel Gaziantep'te köy evlerine yerleşen depremzedelerden devlete teşekkür - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

11:04 ’Getir götür’ işlerinden patronluğa İşte 78 kişinin can verdiği otelin sahibinin hikayesi 'Getir götür' işlerinden patronluğa! İşte 78 kişinin can verdiği otelin sahibinin hikayesi
10:29 Ahmet Türk’ün torunu silahlı saldırıda hayatını kaybetti Ahmet Türk'ün torunu silahlı saldırıda hayatını kaybetti
10:10 Erdoğan ’’Arkadaşımız da olsa cezalandıracağız’’ dedi, Bakan Ersoy’un dudaklarından tek cümle döküldü Erdoğan ''Arkadaşımız da olsa cezalandıracağız'' dedi, Bakan Ersoy'un dudaklarından tek cümle döküldü
09:42 Etimesgut Belediye Başkanı Erdal Beşikçioğlu kıyafet bağış kutularını kaldırttı Etimesgut Belediye Başkanı Erdal Beşikçioğlu kıyafet bağış kutularını kaldırttı
07:22 Siirt Belediyesi’ne kayyum atandı Siirt Belediyesi'ne kayyum atandı
15:45 İnci Türkay, Londra’ya taşınma nedenini açıkladı: Ona fırsatlar sunmak istedim İnci Türkay, Londra'ya taşınma nedenini açıkladı: Ona fırsatlar sunmak istedim
15:30 Takım arkadaşını tokatlayan futbolcuya unutamayacağı ceza Takım arkadaşını tokatlayan futbolcuya unutamayacağı ceza
15:30 Meşhur Türk giyim firması Araplardan geri alınıyor Meşhur Türk giyim firması Araplardan geri alınıyor
15:28 Özgür Özel cumhurbaşkanı adayının nasıl belirleneceğini açıkladı, İmamoğlu ve Yavaş’a teşekkür etti Özgür Özel cumhurbaşkanı adayının nasıl belirleneceğini açıkladı, İmamoğlu ve Yavaş'a teşekkür etti
15:21 Galatasaraylılara müjde İşte Ziyech’in yeni takımı Galatasaraylılara müjde! İşte Ziyech'in yeni takımı
15:14 Fenerbahçe Hande Baladın’ı alıyor Fenerbahçe Hande Baladın'ı alıyor
14:59 Ozan Akbaba’dan şaşırtan itiraf: Sıla’dan dayak yedim Ozan Akbaba'dan şaşırtan itiraf: Sıla'dan dayak yedim
14:50 ABD, Melania Trump’ın pozunu konuşuyor ABD, Melania Trump'ın pozunu konuşuyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 29.01.2025 11:53:36. #1.13#
SON DAKİKA: Gaziantep'te köy evlerine yerleşen depremzedelerden devlete teşekkür - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.