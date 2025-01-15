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Gaziantepli halıcılar Emevi Camisi'nin halılarını yenilemek için çalışmalara başladı

Yeni halıların modelini Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan seçti

Halılar, özel yünden üretilen ipliklerle döşenecek

GAZİANTEP - Gaziantepli halıcılar, Şam'daki tarihi Emevi Camisi'nin halılarını yenilemek için çalışmalara başladı. Döşenecek halılar için ilk toplantı yapılarak süreç hızlandırıldı.

Esad rejiminin devrilmesinin ardından özgürlüğüne kavuşan Suriye'de hayatın normalleşmesi için çalışmalar yoğun şekilde sürerken Şam'da bulunan tarihi Emevi Cami'nin yıpranan halıları ise Gaziantepli halıcılar tarafından yenilenecek. Emevi Cami halılarını yenilemek için çalışmalara başlayan Gaziantepli halıcılar, döşenecek halılar için ilk toplantıyı yaparak süreci hızlandırdı.

Yeni halıların modelini Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan seçti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın onayına sunulan projeye göre tarihi Emevi Camisi'nin halı rengi bordo olacak ve halı yünden imal edilecek. Bütün masrafları üstlenen Gaziantepli halıcılar, Ramazan ayına kadar halıların camiye döşenmesi için çalışmaları hızlandırırken, halı ilk teravih namazına yetişecek. Şam Emevi Camisi'nin halılarını başta sona yenileyecek olan Gaziantepli halıcılar, camiye döşenecek halının iplik üretimi tamamlandıktan sonra halıyı dokumaya başlayacak.

Halılar, özel yünden üretilen ipliklerle döşenecek

Güneydoğu Anadolu Halı İhracatçıları Birliği Başkanı Zeynal Abidin Kaplan, tarihi Emevi Camisi halıları hakkında bilgi verdi. Emevi Camisi'nin halılarıyla ilgili çalışmaların devam ettiğini ve özel bir yünden üretilen ipliklerin üretim aşamasının tamamlanmasının ardından halıların Gaziantepli halıcılar tarafından dokunmaya başlayacağını bildiren Kaplan, Ramazan ayının ilk teravihinin yenilenmiş halılar üzerinde kılınacağını söyledi. Kaplan, Gaziantepli halıcılar için büyük bir onur kaynağı olan Emevi Camisi'nin halılarının yenilenmesi yönündeki çalışmaların Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin'in başkanlığında kurulan bir komisyon tarafından yürütüldüğünü bildirdi.

"Cumhurbaşkanımızın önderliğinde 'biz bu işin her yerinde varız' dedik ve yola çıktık"

Emevi Camisi için üretilecek olan özel halıyı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın onayladığı desen ve renklerden oluşacağını bildiren Kaplan, "Biz halı üretimi için Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın önderliğinde, Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanımız Fatma Şahin ile birlikte karar verdik. Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanımız sosyal medyada bir paylaşım yaptı. Şam'daki Emevi Camii'nin halılarının, Gaziantepli halıcılar tarafından yenileneceğini bildirdi. Gaziantepli halıcılar olarak biz de Gazi şehrimizin Büyükşehir Belediye Başkanı bu işe karar verdikten sonra Cumhurbaşkanımızın önderliğinde 'biz bu işin her yerinde varız' dedik ve yola çıktık" dedi.

"Halıları ilk teravih namazına yetiştireceğiz"

Kaplan, halı üretim çalışmalarında öncelikle seçilen özel bir yünün ipe çevrilmesinin sağlandığını ve önümüzdeki günlerde Gaziantepli halıcılar tarafından halıların üretimine geçileceğini bildirerek, "Bu çok özellikli bir halı ve yün ipliğinden olduğundan dolayı şu anda halının iplik üretimi yapılıyor. Çünkü bu halı için her iplik olmaz. Bu halı çok özel bir halı olduğu için halının şu anda ipliği üretiliyor. İnşallah yaklaşık 10 gün içerisinde halının üretimine başlayacağız. İnşallah Ramazan'dan önce ilk teravih namazına halıyı yetiştireceğiz. İlk teravih namazı da ürettiğimiz halının üzerinde kılınacaktır" şeklinde konuştu.

Emevi Camisi'nin halıları ile ilgili Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sunum yapıldığını belirten Kaplan, yapılan sunumda Kabe ve Kudüs için işlenen halıların aynısından istendiğini bildirdi.

"Gaziantep'te dokunacak halıları Emevi Camii'ne sereceğiz"

Gaziantep'in özellikle makine halıları üretiminde dünyada söz sahibi olduğunu dile getiren Kaplan, "Gaziantep olarak dünya makine halı üretiminin yüzde 70'ini gerçekleştiren Gaziantepli halıcılar olarak bütün dünyaya halı ihracatı yapıyoruz. Gaziantep dünyada halı dokumacılığında söz sahibi iken başka bir şehrin, ülkenin veya farklı ülkelerin Emevi Camii için halı üretmesine biz müsaade etmeyiz. Gaziantepli halıcılar olarak Emevi Camii için istenen halıyı yapacağız. İnşallah Gaziantep'te dokunacak halıları Emevi Camii'ne sereceğiz" diye konuştu.

Kaplan, Emevi Camisi'nin halılarının Gaziantepli halıcılar tarafından yenilenecek olmasının kendileri için büyük bir onur ve gurur kaynağı olduğunu vurguladı.