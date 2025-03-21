Gaziosmanpaşa'da Dünya Down Sendromu Farkındalık Günü İftar Programı Düzenlendi - Son Dakika
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Gaziosmanpaşa'da Dünya Down Sendromu Farkındalık Günü İftar Programı Düzenlendi

Gaziosmanpaşa Belediyesi, 21 Mart Dünya Down Sendromu Farkındalık Günü dolayısıyla down sendromlu bireyler ve aileleri için bir iftar programı düzenledi. Etkinlikte, down sendromlu bireylerin hayatlarına dair mesajlar verildi ve farkındalık oluşturuldu.

21.03.2025 10:44  Güncelleme: 10:54
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Gaziosmanpaşa'da Dünya Down Sendromu Farkındalık Günü için iftar programı düzenlendi

İSTANBUL - Gaziosmanpaşa Belediyesi, 21 Mart Dünya Down Sendromu Farkındalık Günü dolayısıyla down sendromlu bireyler ve aileleri için iftar programı düzenledi.

Gaziosmanpaşa Belediyesi tarafından 21 Mart Dünya Down Sendromu Farkındalık Günü dolayısıyla iftar programı düzenlendi. Su Kemeri Sosyal Tesisleri'nde düzenlenen programa Gaziosmanpaşa Belediye Başkan Yardımcısı Murat Topaloğlu, Türkiye Down Sendromu Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Gün Bilgin ve birçok davetli down sendromlu birey ile aileleri katıldı. 10 yıl boyunca bir bankada çalışan down sendromlu İrem Arslan, sahneye çıkarak "Burada olduğum için çok mutluyum. Ben başardım. Siz de başarabilirsiniz" dedi. Programda protokol konuşmaları sonrası iftar yapıldı.

Programda konuşan Gaziosmanpaşa Belediye Başkan Yardımcısı Murat Topaloğlu, "Down sendromu, artı bir kromozomla hayata bambaşka bir renk, bir zenginlik katan özel bir farklılıktır. Down sendromlu kardeşlerimiz, yüzlerindeki o eşsiz gülümsemeyle, kalplerindeki o kocaman sevgiyle, hepimize yaşam enerjisi veriyor. Bizler farklılıklarımızı bir ayrılık değil bir zenginlik olarak görüyoruz. Ramazanın o kucaklayıcı ruhunda dayanışmamızı büyütüyor, birbirimize daha sıkı sarılıyoruz. Çünkü biliyoruz ki bir toplum ancak herkesin kendisini eşit, değerli ve ait hissettiği ölçüde güçlü olabilir. İşte tam da bu yüzden Gaziosmanpaşa'yı herkes için daha eşit, daha kapsayıcı, daha erişilebilir bir ilçe haline getirmek en büyük hedefimiz. İlçemizde belediyemize kayıtlı 7 bin 200 özel gereksinimli vatandaşımız bulunuyor. Onların yaşamını kolaylaştırmak, toplumsal hayata tam katılımı sağlamak bizim önceliğimizdir. Engelsiz yaşam merkezimizde sunduğumuz ergoterapi, fizyoterapi, dil ve konuşma terapisti, diyetisyenlik ve bunun gibi hizmetlerle özel gereksinimli bireylerimizin sağlık ve gelişim süreçlerine destek oluyoruz. Spor ve sanat kurslarımızla yetenekleri ortaya koyabilecek alanlar sunuyor, onların hayata daha sıkı tutunmalarını sağlıyoruz. Ayrıca sosyal ve ekonomik destek programlarımızla özel gereksinimli bireylerimizi ve ailelerini öncelikli olarak değerlendiriyoruz. Önümüzdeki süreçte bu hizmetlerin kapsamını genişletmek, daha fazla bireye ulaşmak ve Gaziosmanpaşa'yı herkes için daha eşit, kapsayıcı ve erişilebilir bir ilçe haline getirmek için var gücümüzle çalışacağız" dedi.

Etkinliğe eşi ve kızı Beyzanur Erdoğan ile gelen Fatma Erdoğan, "21 Mart Dünya Down Sendromu Farkındalık Günü için geldik. Gaziosmanpaşa Belediye Başkanı Sayın Hakan Bahçetepe'nin davetiyle geldik. Program çok güzel. Ailelerin bir araya gelmesi en azından bizim genç bireylerimizin, çocuklarımızın, down sendromlu ailelerin hatırlanıp davet edilmesi çok güzel" şeklinde konuştu.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Genel Gaziosmanpaşa'da Dünya Down Sendromu Farkındalık Günü İftar Programı Düzenlendi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Gaziosmanpaşa'da Dünya Down Sendromu Farkındalık Günü İftar Programı Düzenlendi - Son Dakika
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