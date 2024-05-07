Gaziosmanpaşa'daki Hıdırellez Şenliği'ne yoğun ilgi - Son Dakika
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Gaziosmanpaşa'daki Hıdırellez Şenliği'ne yoğun ilgi

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Baharın müjdecisi, bolluk ve bereketin simgesi olarak kabul edilen Hıdırellez, Gaziosmanpaşa'da coşkuyla kutlandı. Şenlik havasında geçen etkinliğe yoğun ilgi gösteren vatandaşlar konserler eşliğinde doyasıya eğlendi.

07.05.2024 14:48  Güncelleme: 15:08
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Gaziosmanpaşa'daki Hıdırellez Şenliği'ne yoğun ilgi

İSTANBUL - Baharın müjdecisi, bolluk ve bereketin simgesi olarak kabul edilen Hıdırellez, Gaziosmanpaşa'da coşkuyla kutlandı. Şenlik havasında geçen etkinliğe yoğun ilgi gösteren vatandaşlar konserler eşliğinde doyasıya eğlendi.

Gaziosmanpaşa Belediyesi tarafından düzenlenen Hıdırellez Şenliği'nde vatandaşlar birbirinden renkli etkinliklerle baharın gelişini kutladı. Şenliğe, Gaziosmanpaşa Belediye Başkanı Hakan Bahçetepe'nin yanı sıra çok sayıda vatandaş katıldı. Şarkıcı Fahrettin Sekmeç ve Roman müzik gruplarının konserleri eşliğinde gönüllerince eğlenen vatandaşlar ardından etkinlik alanında yakılan Hıdırellez ateşinin üzerinden atladı. Etkinliğe büyük ilgi gösteren Gaziosmanpaşalılara teşekkür eden Başkan Bahçetepe, vatandaşların Hıdırellez Bayramı'nı tebrik etti.

"Hıdırellez, hem bir bayram hem bir buluşma vesilesidir"

Etkinlik konuşan Gaziosmanpaşa Belediye Başkanı Hakan Bahçetepe, "Hıdırellez, toplumumuzun köklerinde derin bir yere sahip olan ve yüzyıllardır devam eden köklü bir geleneğimiz. Hem bir bayram hem bir buluşma vesilesidir. Bizler de Gaziosmanpaşa Belediyesi olarak siz değerli hemşehrilerimizi bugün, burada ağırlamaktan çok mutluyuz, çok gururluyuz. Bugün benim yüreğimden geçen tek bir dilek var; Gaziosmanpaşa'yı daha yaşanabilir, daha yeşil, daha sosyal ve modern bir kent haline getirmek, belediyenin kaynaklarından herkesin yararlanabildiği bir yönetim anlayışını egemen kılmak tek hayalim. Birlik ve beraberlik içerisinde geçireceğimiz bu güzel günün, ilçemize ve hepimize uğur getirmesini diliyorum. Hıdırellez Bayramı'mız kutlu olsun, dileklerimiz kabul olsun" dedi.

Gaziosmanpaşa\'daki Hıdırellez Şenliği\'ne yoğun ilgi
Kaynak: İHA

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