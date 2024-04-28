Gazze'nin sesini fırçalarıyla tuvale çizdiler - Son Dakika
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Genel

Gazze'nin sesini fırçalarıyla tuvale çizdiler

Erzurum'da 16 öğrenci Gazze'de yaşanan insanlık dramını tuvale çizerek seslerini duyurmaya çalıştı. Palandöken Gençlik Merkezi'nde düzenlenen sergi, Gazze halkının özgürlüğüne katkıda bulunmayı hedefliyor.

28.04.2024 18:51  Güncelleme: 18:53
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Gazze'nin sesini fırçalarıyla tuvale çizdiler

ERZURUM - Erzurum'da 16 öğrenci bir araya geldi ve Gazze'de yaşanan insanlık dramını tuvale çizdi.

Erzurum Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü bünyesindeki Palandöken Gençlik Merkezi'nde Resim Öğretmeni Gözde Kutlu koordinatörlüğünde yaklaşık 1 aylık emeğin sonucu 16 öğrenci Filistin ve Gazze halkının sesi olmak için tuval ve fırçalarını kullandılar.

Resim Öğretmeni Gözde Kutlu, içlerinden 6 savaş mağduru öğrencinin de olduğu "Fırçamın Sesi" serginin insanlığa bir mesaj verdiğini ve bir an önce Gazze halkının özgürlüğe kavuşmasında katkıda bulunmayı hedeflediğini ifade etti. Sergide 3 resmi bulunan Esmanur Güller de yaşanan insanlık ayıbının bir an önce bitmesini umut ettiklerini dile getirdi. Sergi açılışında konuşan Yakutiye Belediye Başkanı Mahmut Uçar Palandöken Gençlik Merkezi Müdürü Mehmet Gözütok, gençlerin ortaya çıkardığı eserlerin tüm dünyaya mesaj niteliğinde olduğunu belirttiler.

Kaynak: İHA

Erzurum, Gençlik, Gazze, Genel, Kültür Sanat, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Genel Gazze'nin sesini fırçalarıyla tuvale çizdiler - Son Dakika

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