6 Şubat depreminde torunlarını kaybeden kadının yaktığı ağıt yürekleri dağladı

Reyhan Gök:

unutulmuyor yaşayan bilir çok zor durumlardan geçtik kolay değil anlaşılması mümkün olmayan bir afet yaşadık hala piskolojimiz bozuk en ufacık bir seste bile sanki deprem oluyor saniyoruz onca yakınlarımızın evleri gitti canları gitti hiç birşey eskisi gibi olmuyor. hala konteynırlar da zor durumda yaşayan insanlar var Allah'ım olenlerimize rahmet kalanlarimiza uzun ömürler versin