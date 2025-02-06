6 Şubat depreminde torunlarını kaybeden kadının yaktığı ağıt yürekleri dağladı - Son Dakika
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Genel

6 Şubat depreminde torunlarını kaybeden kadının yaktığı ağıt yürekleri dağladı

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Hatay'da 6 Şubat depreminde gelini ve 3 torununu kaybeden Atrak Kaleş'in felaketin 2. yıl dönümünde mezar başında yaktığı ağıt yürekleri yaktı. Kaleş mezar başında "1 yıllık apartman değildi, 3 saniye de çöker mi?" diyerek gözyaşlarına boğuldu.

06.02.2025 20:11
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Hatay'da 6 Şubat depreminde gelini ve 3 torununu kaybeden Atrak Kaleş'in "1 yıllık apartman değildi, 3 saniye de çöker mi?" sözleri yürekleri dağladı.

Kahramanmaraş merkezli 7.7 ve 7.6 şiddetindeki depremlerde Hatay'ın Antakya ilçesinde yaşayan Nurşen Kaleş çocukları Fatih (18), Enes ve Melek Kaleş depremin ilk saniyelerinde oturdukları apartmanın çökmesi sonucu hayatlarını kaybetti.

AĞIDI YÜREKLERİ YAKTI

Depremin ikinci yıl dönümünde Atrak Kaleş (65), gelini ve 3 torunun "Narlıca Deprem Şehitleri" mezarlığındaki kabirlerini ziyaret etti. Atrak Kaleş'in torunlarının ve gelinin mezar taşlarını elleriyle okşayıp yaktığı ağıt yürekleri yaktı. Atrak Kaleş, mezar başında "Acımız çok büyük dinmiyor. Yeni bina yapılmıştı. 1 yıllık bina, 3 saniye de çöker mi? Çöktü, 7 gün enkazın altında kaldılar. 7 günün sonunda çıkarttılar. Allah kimsenin başına vermesin, rabbim bize sabır versin. Bir gün gözyaşlarım dinmedi, hep aklımızda" sözlerini sarf etti.

6 Şubat depreminde torunlarını kaybeden kadının yaktığı ağıt yürekleri dağladı
Kaynak: İHA

Deprem, Genel, Hatay, Kaza, Son Dakika

Son Dakika Genel 6 Şubat depreminde torunlarını kaybeden kadının yaktığı ağıt yürekleri dağladı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (4)

  • Ender Kervancıoğlu:
    3 saniyede çökmez ama asrın felaketi diye yutturdular. 18 8 Yanıtla
  • emin kararlı:
    Şu teyzenin acısını kim dindirecek? 1 dakika bakıp kader diye geçecek miyiz? Niye istifa eden tek bi kişi yok? Bu binaları dikenler bile tahliye edildi. Bugün teyzeye yarın size beyler.. 18 2 Yanıtla
  • Reyhan Gök:
    unutulmuyor yaşayan bilir çok zor durumlardan geçtik kolay değil anlaşılması mümkün olmayan bir afet yaşadık hala piskolojimiz bozuk en ufacık bir seste bile sanki deprem oluyor saniyoruz onca yakınlarımızın evleri gitti canları gitti hiç birşey eskisi gibi olmuyor. hala konteynırlar da zor durumda yaşayan insanlar var Allah'ım olenlerimize rahmet kalanlarimiza uzun ömürler versin 9 1 Yanıtla
  • Alper Elma:
    bu olaylarda öncelikle toplum olarak kendimizi sorgulamaliyiz. kime sorsan herkes düzgün insan.yanlis kimse yok o zaman kim yanlış, 3 kuruş daha fazla kazanmak için başkalarının hayatlarını düşünmeyen heyvandan daha aşağılık kişiler var toplumda müteahhitlere ciddi şartnameler gerekiyor 4 0 Yanıtla
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