Gençlik Farkında Yarışmasında Ödüller Sahiplerini Buldu - Son Dakika
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Gençlik Farkında Yarışmasında Ödüller Sahiplerini Buldu

22.05.2025 16:47
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HAK-İŞ ve Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi, 'Gençlik Farkında Proje Fikri' yarışmasında ödülleri dağıttı.

HAK-İŞ' in düzenlediği 'Gençlik Farkında proje fikri' yarışmasında ödüller sahiplerini buldu

ANKARA - HAK İŞÇİ SENDİKALARI KONFEDERASYONU ve Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi iş birliğinde bu yıl 8'incisi düzenlenen 'Gençlik Farkında Proje Fikri' yarışması ödülleri sahiplerini buldu.

HAK İŞÇİ SENDİKALARI KONFEDERASYONU ve Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi iş birliğinde bu yıl 8'incisi düzenlenen 'Gençlik Farkında Proje Fikri' yarışması ödülleri sahiplerini buldu. Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi'nin konferans salonunda düzenlenen ödül törenine HAK-İŞ Genel Sekreter yardımcısı Hamdi Abdullah Koçoğlu ve Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi Rektörü Musa Kazım Arıcan katıldı.

"HAK-İŞ olarak gençlerin kendi potansiyellerini gerçekleştirebilmeleri için çalışıyoruz"

Düzenlenen ödül töreninin açılış konuşmasını gerçekleştiren Hamdi Abdullah Koçoğlu, düzenlenen yarışmanın gençlerin çalışma hayatı, sendikalar, emek hakları ve sosyal adalet gibi birçok konuda farkındalıklarını geliştirmeyi ve bu konularda fikirlerini özgün projelerle sunmayı amaçladığı bir yarışma olduğunu belirtti. Koçoğlu, "Bu yarışmada gençlerin hem kendilerini ifade etme hem de geleceğe dair çözümler üretme imkanı sunarak onları sorumlu ve aktif vatandaşlar olmaya da aynı zamanda teşvik eden bir yarışma. HAK-İŞ olarak gençlerin kendi potansiyellerini gerçekleştirebilmeleri için onlara destek olmak ve onları güçlendirmek için büyük bir çaba içerisindeyiz. Biz şuna inanıyoruz, her gencin içinde ülkemizi ve dünyayı değiştirebilecek büyük bir potansiyel var. Bunu açığa çıkarmak ve onların kurdukları bu hayalleri gerçekleştirmek ve yardımcı olmak da hepimizin sorumluluğundadır" şeklinde konuştu.

"Gençlerin kendi gelecekleri için aktif olarak çalışmaları gerekiyor"

Koçoğlu, "Biz gerçekleştirdiğimiz bu projeyle de, projenin temel amaçlarının bir tanesi de aslında bunu açığa çıkarmaya teşvik etmek. Bu amaçla bu projemizi gerçekleştiriyoruz. Tabii ki bu sadece bizim yapabileceklerimizle de sınırlı olan bir husus değil. Gençlerin de kendi gelecekleri için aktif olarak çalışmaları ve sorumluluk almaları gerekiyor. Eğitimlerine yeteri kadar önem vermeli, kendilerini her alanda geliştirecek bir dünya vatandaşı haline getirmeleri, yine farklı kültürlere açık bir şekilde yeni şeyler öğrenmekten de asla vazgeçmemeleri gerekiyor. Yarışmamızın bu yılki temasından da kısaca bahsetmek istiyorum. Gelenekten geleceğe emek konulu bir tema belirledik bu yıl. Bunlardan bir tanesi, kültürel kodlarımızda emek. Bunun da yine içerisinde ahilik, lonca teşkilatı, geleneksel çalışma hayatının ilkeleri yer alıyor. İkinci olarak sosyal yardımlaşma ve emek hareketi. Yine bunun içerisinde de sosyal yardımlaşma temelinde toplum hayatındaki değişim ve süreçlerini ele aldık. Yine işlerin geleceği konusunda öngörüler, kaybolan iş ve mesleklerin dönüşümleri, yeni iş ve mesleklerin ortaya çıkışı" ifadelerini kullandı.

"Dereceye giren proje sahiplerine HAK-İŞ Konfederasyonumuzda staj imkanı sağlayacağız"

Projenin alt konu başlıklarında birçok projenin yarıştığını ifade eden Koçoğlu, "Projemizde Türkiye'de ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde bulunan üniversiteleri lisans ve lisansüstü yönlerinde eğitim gören öğrenciler başvurabildi. Birinci projeye 15 gram 22 ayar altın, İkinci projeye 10 gram 22 ayar altın, Üçüncü projeye 5 gram 22 ayar altın ve Mansiyon ödülü olarak da 1 gram 22 ayar altın ödül olarak belirledik bu sene. Dereceye giren proje sahiplerine ayrıca HAK-İŞ Konfederasyonumuzda da staj imkanı sağlayacağız. Bu anlamda aslında projemizin bence en önemli kazanımlarından bir tanesi de bu staj imkanından faydalanıyor olması. Çünkü biz gençlerin tabii ki bu projede ödülü olan bir projede yarışması çok önemli. Fakat ben ondan daha önemli olarak bizim konfederasyonumuzda geçirecekleri bir aylık bir stajın çok daha kıymetli olduğunu düşünüyorum. Çünkü orada çalışma hayatı anlamında bizim yaptığımız faaliyetlere doğrudan katılma imkanı bulabiliyorlar. Bizlerin takip ettiği işlerin içerisinde yer alma fırsatını elde etme imkanı bulabiliyorlar. Dolayısıyla bu bir aylık süreçte hem çalışma hayatıyla tanışmış olabiliyorlar, hem de kendilerini bir anlamda geliştirmek ve konfederasyonun çalışma biçiminde öğrenme imkanı elde edebiliyorlar. Dolayısıyla bu da bu proje yarışmamızın en önemli kazanımlarından bir tanesi diye düşünüyorum" diye konuştu.

Gerçekleştirdikleri yarışmaya ülkenin her bölgesinden projelerle katılan gençlere teşekkür eden Koçoğlu, sözlerine şu şekilde devam etti:

"Yarışma jürisi olarak da Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi ve konfederasyonumuzdan oluşan bir heyet bu yarışmamıza jüri olarak katkı sundu. Bu projeleri değerlendirirken en ince hassasiyetle değerlendirdik ve bu dereceye girecek projeleri belirlemek için gerçekten çok zorlandık. Jüri üyeleri olarak objektif bir değerlendirme yapabilmek için çok yoğun bir mesai harcadık. Kararsız kaldığımız çok konu oldu ama nihayetinde biz başarılı olarak gördüğümüz dört arkadaşımızı belirledik. Gençlerimize yönelik çeşitli proje ve çalışmaları başarılı bir şekilde yürütmemiz için Genel Başkanımız sizi mümkün olduğunca teşvik ediyor ve her türlü hizmeti sağlıyor. Gençleri sendikal hareketin geleceği olarak görüyor. Bu anlamda sendikal hareketin içerisinde bizlere de sorumluluk görüyor. Bu anlamda biz de elimizden gelen çabayı gösterip bu projeyi daha ileri noktalara götürme hedefindeyiz.

Kaynak: İHA

Gençlik, Ankara, Son Dakika

Son Dakika Genel Gençlik Farkında Yarışmasında Ödüller Sahiplerini Buldu - Son Dakika

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