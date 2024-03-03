Geri dönüşüm tesislerine miniklerden ziyaret

Geri dönüşümde Türkiye birincisi olan Kocasinan'ın tesislerine miniklerden ziyaret
KAYSERİ - Geri dönüşüm alanında geçen yıl Türkiye birincisi olan Kocasinan Belediyesi'nin geri dönüşüm tesisleri, ilkokul öğrencileri tarafından ziyaret edildi. Geri dönüşümün önemi, bilinçli ve çevreci bir nesil yetiştirilmesi amacı ile düzenlenen etkinlikte, Süleyman Tarman İlkokul öğrencileri öğretmenleri ve tesis sorumluları nezaretinde tesisleri gezerek tüm aşamaları yerinde öğrendi.
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nın yetkilendirdiği Aydınlatma Gereçleri İmalatçıları Derneği'nin geçen yıl verilerine göre; Kocasinan Belediyesi'nin topladığı 7 bin 560 kilogram aydınlatma atık ile Türkiye genelinde aydınlatma ekipmanları atık grubunda birinci olduklarını belirten Kocasinan Belediyesi Çevre Mühendisi Onur Özden, 'Sıfır Atık Projesi'ne ve geri dönüşüme destek vererek, Türkiye'ye örnek olduklarını ve yüz binlerce ormana can verdiklerini vurguladı. Temiz çevre ve tabiatı koruma bilincinin çok küçük yaşlarda öğrenilmesi gerektiğini dile getiren Kocasinan Belediyesi Çevre Mühendisi Alime Düzen'de çocukların geri dönüşümün nasıl olduğunu yerinde görerek öğrenmelerinin önemine değinerek, gelecek nesilleri bu konu da bilinçlendirmeye çalıştıklarını ifade etti.
Geri dönüşüm tesislerindeki işlem aşamaları minik öğrenciler tarafından dikkatle takip edildi. Kamyonlarla bölgeye ulaşan çöplerin büyük bir titizlikte aşama aşama ayrıştırılarak, tekrar kullanıma hazır hale getirilmesini gören minik öğrenciler, Kocasinan Belediyesi'ne ve Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayraktar'a da teşekkür ettiler.
Çocuklara daha yeşil bir Kayseri ve Kocasinan bırakmak için var güçleri ile çalıştıklarını ifade eden Kocasinan Belediyesi Çevre Mühendisi Onur Özden, tesislerin çalışma prensibini uygulamalı olarak minik öğrencilere aktardı.
Başkan Çolakbayrakdar, geri dönüşümün herkesin katkıda bulunacağı bir sosyal sorumluluk projesi olduğunu sözlerine ekledi.
Öte yandan çevre konusundaki duyarlılığı ve hassasiyetiyle dikkat çeken Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar'ın özellikle 2016 yılında hizmete açtığı geri dönüşüm tesisi KAYÇEV ile örnek hizmetler yapılmaya devam ediyor. Teknolojiyle donatılmış günlük 40 ton atık işleme kapasitesine sahip KAYÇEV'de kaynağında ayrışmış olarak toplanan ambalaj atıklar, tasnif edilerek yeniden ekonomiye kazandırılıyor. Günlük hayatta sık kullanılan ve atık hale gelen; pet şişeler, renkli ve şeffaf naylonlar, alüminyum, bakır, krom gibi metaller, cam şişeler ve her türlü kağıt ve karton kutular gibi ürünler tesis de işlem görüyor ve bunlar geri dönüşüme kazandırılıyor. İlçe sınırlarında geri dönüştürülebilir ambalaj atıklarını, evlerde mavi poşet dağıtım uygulamasıyla toplayan Kocasinan Belediyesi, iş yerleri ve kamu kurumlarında; iç mekan kutularıyla marketlerde ise büyük kafes sistemi ve büyük kutularla atıkları topluyor.
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