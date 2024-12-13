Göç Yolundaki Çocuklar Öğretmenlerini Özlüyor - Son Dakika
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Göç Yolundaki Çocuklar Öğretmenlerini Özlüyor

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Hatay'da Suriye'den dönen çocuklar, öğretmenlerini ve arkadaşlarını özlediklerini ifade etti.

13.12.2024 09:38
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Türkiye'de eğitim hayatına başlayan göç yolundaki çocuklar, en çok sınıf arkadaşlarını ve öğretmenlerini özleyecekler

10 yaşındaki Senir Şam, "Öğretmenim beni çok sevdi, seni çok özleyeceğim Sultan öğretmenim"

HATAY - Suriye'de yaşanan iç savaş sonrası Türkiye'ye yerleşen ve Hatay'da bulunan Cilvegözü Sınır Kapısı'ndan ülkesine dönecek çocuklar, öğretmenlerini ve sınıf arkadaşlarını özleyeceklerini söyleyerek, selam gönderdiler.

Suriye'de 27 Kasım'da muhalif grupların başlattığı saldırı sonrası Esad görevi bırakarak kaçmıştı. Suriye'den yıllar önce Türkiye'ye gelen aileler de terörden ve rejimden temizlenen memleketleri için geri dönüş yoluna düştüler. Türkiye'de eğitim alan öğrenciler, beraber öğrenim gördükleri sınıf arkadaşlarından ve öğretmenlerinden ayrılarak aileleriyle birlikte dönüş yoluna düştüler. Dönüş için Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde bulunan Cilvegözü Sınır Kapısı'nı seçen ailelerin çocukları; sınıf arkadaşlarını ve öğretmenlerini özleyeceklerini söyleyerek selam gönderdiler.

Öğretmenini ve sınıf arkadaşlarını özleyeceğini söyleyen Reyyan Hattap, "Ben Suriye'de doğdum ve 9 yaşındayım. 7 yıldır Türkiye'de Isparta'da yaşıyoruz. Arkadaşlarım; Malez, Ceylan ve Elif'i özleyeceğim. Mehmet öğretmenimi çok özleyeceğim. İngilizce öğretmenimi ve sınıf arkadaşlarımı özleyeceğim. En çok İngilizce öğretmenimi özleyeceğim" dedi.

"Öğretmenim beni çok sevdi, seni çok özleyeceğim Sultan öğretmenim"

Esad rejiminden alından Hama şehrine ailesiyle birlikte dönen Senir Şam, "Memleketimde ninemle yaşayıp, eğitim alacağım. Türkiye çok güzeldi ve çok sevdim. En çok Türkçe öğretmenimi özleyeceğim. Öğretmenim beni çok sevdi. Seni çok özleyeceğim Sultan öğretmenim" dedi.

Aslı öğretmenine selam gönderen Elif Senir, "Bende en çok Aslı öğretmenimi özleyeceğim. Seni çok çok özleyeceğim öğretmenim" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İHA

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