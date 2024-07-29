Güney Kore'den gelen heyetten, Büyükçekmece'deki Kore gazilerine vefa ve minnet ziyareti - Son Dakika
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Güney Kore'den gelen heyetten, Büyükçekmece'deki Kore gazilerine vefa ve minnet ziyareti

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Güney Kore'den gelen heyet, Büyükçekmece'deki Kore gazilerine vefa ve minnet ziyareti gerçekleştirdi. Güney Kore Cumhuriyeti ve Türkiye Cumhuriyeti'nin ebedi olarak dost kalacağı ifade edildi.

29.07.2024 12:50  Güncelleme: 13:06
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Güney Kore'den gelen heyetten, Büyükçekmece'deki Kore gazilerine vefa ve minnet ziyareti

"Güney Kore Cumhuriyeti ve Türkiye Cumhuriyeti ebedi olarak dosttur, dost kalacaktır"

İSTANBUL - 25. Uluslararası Büyükçekmece Kültür ve Sanat Festivali için Güney Kore'den gelen heyet, Büyükçekmece'deki Kore gazilerine vefa ve minnet ziyareti gerçekleştirdi.

Büyükçekmece Belediyesinin düzenlediği 25. Uluslararası Büyükçekmece Kültür ve Sanat Festivali için Güney Kore'deki kardeş şehir Cheonan Belediyesi Başkanı Park Sang Dong'u temsilen, Başkan Yardımcısı Seog Pil, Başkan Yardımcısı Sekreteri Hyeon Sik Kim, Turizm Politikası Ekibi Lideri Young Boon Yoo, Uluslararası Değişim Ekibi Lideri Su mi Park, Uluslararası Değişim Ekibi Yöneticisi Eun Hye Lee katıldı. Güney Kore'den gelen heyet, Kore gazisi Ekrem Çakır'ı görünce vefa ve minnetlerini ifade etmek için yere kapanarak saygı gösterisinde bulundular.

"Kore gazilerimize özel bir önem gösterirler"

Festivalde, Büyükçekmece Belediye Başkanı Dr. Hasan Akgün konuşma yaptı. Konuşmalarında, Güney Kore Cumhuriyeti ve Türkiye Cumhuriyeti'nin ebedi olarak dost kalacağını ifade ederek, "Uluslararası 25. İstanbul Büyükçekmece Kültür ve Sanat Festivali nedeniyle kardeş şehrimiz Güney Kore Cheonan şehri belediye başkan vekili arkadaşımız ve ekibiyle beraber Kore'de savaşmış, gazilik unvanını almış Ekrem Çakır Gazimiz ve diğer gazilerimizle beraberiz. Her geldiklerinde bütün festivallere katılırlar, Kore gazilerimize özel bir önem gösterirler. Onların önünde saygı eğilişinde bulunurlar. Törenlerini yaparlar ve mutlaka Kore gazilerimizi ziyaret edip giderler. Bugün tatil olması ve yaz olması nedeniyle sadece 92 yaşındaki Ekrem Çakır gazimizle beraberiz. Onların Başkanı Selçuk Komutanımız ile beraberiz. Dolayısıyla bu ziyaretleri bizleri son derece memnun ediyor" şeklinde konuştu.

"Güney Kore Cumhuriyeti ve Türkiye Cumhuriyeti ebedi olarak dosttur, dost kalacaktır"

Kore savaşının üzerinden yaklaşık 70 yılı geçtiğini belirten Akgün, "O günden bugüne Türkiye'ye her gelişlerinde gazilerimize olan bu ilgi ve alakaları bizi de mutlu ediyor. İki kardeş ülke Güney Kore ve Türkiye her zaman birbirine son derece destek olan, uluslararası platformlarda birbirlerini destekleyen, saygıyla birbirlerine yaklaşan iki ülke olmuştur. Bunun yegane sebebi Kore halkının zora düştüğü anda Türk askerinin orada yer almış olması ve birçok şehidimizin Kore topraklarında şu anda yatar olması. Bizim de Kore'ye karşı bağlılığımızı ortaya koymuştur. Bu nedenle Güney Kore Cumhuriyeti ve Türkiye Cumhuriyeti ebedi olarak dosttur, dost kalacaktır. Kardeş şehrimiz Cheonan ve Büyükçekmece Belediyesi de bütün zamanlarda kardeş şehir ilişkisini devam ettirecektir. Kardeş şehrimiz Cheonan halkına sevgilerimizi Türkiye'den Büyükçekmece'den muhabbetlerimizi iletiyoruz. Kardeş şehrimiz Cheonan ve Büyükçekmece Belediyesi de bütün zamanlarda kardeş şehir ilişkisini devam ettirecektir. Bu nedenle sayın başkan vekili arkadaşımız ve onun ekibine çok teşekkür ediyorum. Kore halkına, kardeş şehrimiz Cheonan halkına sevgilerimizi Türkiye'den Büyükçekmece'den muhabbetlerimizi iletiyoruz" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Genel Güney Kore'den gelen heyetten, Büyükçekmece'deki Kore gazilerine vefa ve minnet ziyareti - Son Dakika

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