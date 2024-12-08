Güngören Belediyesi Yeni Otopark ve Çocuk Parkını Açtı - Son Dakika
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Güngören Belediyesi Yeni Otopark ve Çocuk Parkını Açtı

Güngören Belediyesi, 'Üstü park, altı otopark' sloganıyla Mareşal Çakmak Parkı ve kapalı otopark projesini tamamlayarak toplamda dört kapalı otopark hizmete sundu. Açılışa katılan Ticaret Bakanı Ömer Bolat, bölgede yapılan yatırımların önemine vurgu yaptı.

08.12.2024 18:26  Güncelleme: 18:33
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'Üstü park, altı otopark' sloganı ile yola çıkan Güngören Belediyesi, katlı otopark ve çocuk parkı projesini tamamladı

Açılışın ardından Belediye Başkanı Demir ve Ticaret Bakanı Bolat, vatandaşlarla sohbet etti

İSTANBUL - Güngören Belediyesi, İstanbul'un yoğun ve sıkışık trafiğine çözüm üretmeye devam ediyor. Göreve geldiği 2019 yerel seçimlerinden bu yana toplam üç kapalı otoparkı hizmete sunan Güngören Belediye Başkanı Dr. Bünyamin Demir, son olarak Mareşal Çakmak Parkı ve Kapalı Otoparkını tamamlayarak bu sayıyı 4'e çıkardı. Açılışa Ticaret Bakanı Prof. Dr. Ömer Bolat' da katıldı.

Güngören Belediyesi, ilçede yaşanan park sorunu ve trafiğine çözüm üretmek amacıyla çalışmaya devam ediyor. 4'üncü katılı otoparkı da hayata geçirdi. 5 yıllık süreçte üç kapalı otoparkı hizmete sunan Güngören Belediye Başkanı Dr. Mimar Bünyamin Demir, son olarak ise Mareşal Çakmak Parkı ve Kapalı Otoparkını tamamlayarak bu sayıyı dörde çıkardı. Yeni otoparkın hizmete girmesiyle birlikte ilçedeki kapalı otoparkların kapasitesi otomobiller için toplamda 905'e, motosikletler için ise 174'e ulaştı. İlçeye ve ilçe halkına nefes olacak projeler üretmeyi sürdüreceklerini söyleyen Güngören Belediye Başkanı Dr. Mimar Bünyamin Demir, Mareşal Çakmak Parkı ve 340 araçlık kapalı otoparkının Güngören halkına hayırlı olmasını temenni etti.

"Ekonomik gelişimine devam eden bir ülkede yaşıyoruz"

Açılışta konuşma yapan Ticaret Bakanı Prof. Dr. Ömer Bolat, "Bir sloganımız var biliyorsunuz 'Onlar konuşur AK Parti yapar. Durmak yok yola devam'. Allah'ın izni ve siz vatandaşlarımızın desteği ile inşallah birçok hizmeti daha 86 milyona kazandıracağız. Bölgemizin ne halde olduğunu görüyorsunuz, ama elhamdülillah huzurlu, terörden arındırılmış, ekonomik gelişimine devam eden bir ülkede yaşıyoruz. 23 yılda 13 milyon vatandaşımıza yeni iş imkanları kazandıran, ihracatını 7,5 kat arttıran, milli gelirini 230 milyar dolardan 1 trilyon 260 milyar dolara çıkaran, kişi başına düşen milli geliri 3 bin 600 dolardan 13 bin 243 dolara çıkaran bu ülkeye sizlerin çok büyük katkıları var. Güngören her zaman çalışmayı ve eserleri takdir etmiştir, Allah sizlerden razı olsun" diye konuştu.

"Önümüzdeki 5 yıl ne yapacağımızı biliyoruz"

Güngören Belediye Başkanı Dr. Bünyamin Demir, "Projenin değeri yaklaşık 425 milyon lira. Bizim 2025 yılı bütçemiz ise 2 milyar 200 milyon lira, yani aşağı yukarı bütçemizin yüzde 25'ine denk geliyor. İlçe belediyeleri için bu ölçekte iş yapmak hakikaten çok zor. Bu projeyi daha büyük imkanları olan İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin yapması gerekirdi ama biz akşam evine dönen ve dakikalarca park yeri arayan vatandaşımızın sıkıntısını biliyoruz. O nedenle ben ve arkadaşlarım gece gündüz çalışarak bu hizmeti ilçemize kazandırdık. Aynı zamanda bir benzerinin de temellerini atıyoruz. Halkımızın bize sunduğu imkanları tamamıyla onların sorunlarını çözecek hizmetlere yatırmak için çalışıyoruz. Önümüzdeki 5 yıl ne yapacağımızı biliyoruz. İnşallah yeni projelerle bu ilçeyi en güzel ilçe yapmayı amaçlıyoruz" dedi.

Açılışın ardından Belediye Başkanı Demir ve Ticaret Bakanı Bolat, vatandaşlarla sohbet etti.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Genel Güngören Belediyesi Yeni Otopark ve Çocuk Parkını Açtı - Son Dakika

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