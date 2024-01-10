Habere giden gazeteciler sürprizle karşılaştı

Habere giden gazeteciler haber oldu

NEVŞEHİR - Nevşehir'de habere giden gazeteciler, Emniyet Müdürlüğünün sürprizi ile karşılaşınca haber oldu.

Nevşehir İl Emniyet Müdürlüğü, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Gününde kentte görev yapan gazetecilere sürpriz yaptı. Nevşehir İl Emniyet Müdürlüğü Nevşehir'de görev yapan gazetecilere, "Müdürlüğümüzce yapılan operasyon kapsamında gözaltına alınan şahısların yarın sabah saat 09.30 da Nar Hizmet Binamızdan sevki sağlanacaktır. Takip etmek isteyen arkadaşlar 09.20 de Nar Hizmet Binası önüne gelebilirler" mesajı gönderdi. Haberi takip etmek için Emniyet Müdürlüğüne giden gazetecileri İl Emniyet Müdür Yardımcısı Serdar Bayraktar, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürü Ramazan Sami Altınok, Asayiş Şube Müdürü Serdar Esin ve Şube Müdür Yardımcısı Emniyet Amiri Hakkı Ekşi karşıladı. Emniyet Müdür Yardımcısı Serdar Bayraktar, haberi takip etmek için gelen gazetecilere sürpriz yaparak pasta ikram etti ve 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Gününü kutladı. Gazetecileri makamında kabul eden İl Emniyet Müdürü Ali Loğoğlu da habere gelen gazetecilerin 10 Ocak Çalışan Gazeteciler gününü kutlayarak, gazetecilerle birlikte günün anısına pasta kesti.

Loğoğlu, "Mesai mefhumu gözetmeksizin görevlerini yerine getirip, kamuoyunun doğru ve tarafsız olarak bilgilendirilmesinde önemli rol oynayan, ilimizin sosyal, kültürel ve ekonomik yönden gelişmesine çalışmalarıyla katkıda bulunan tüm basın mensuplarımızın 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Gününü kutlayarak çalışmalarında başarılar diliyorum" dedi.