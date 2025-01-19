HAK-İŞ Genel Başkanı Arslan, Diyarbakır Anneleri ve İşten Çıkarılan İşçilerle Görüştü - Son Dakika
Üye Girişi
Genel

HAK-İŞ Genel Başkanı Arslan, Diyarbakır Anneleri ve İşten Çıkarılan İşçilerle Görüştü

HAK-İŞ Genel Başkanı Arslan, Diyarbakır Anneleri ve İşten Çıkarılan İşçilerle Görüştü

HAK-İŞ Konfederasyonu ve Hizmet-İŞ Sendikası Genel Başkanı Mahmut Arslan, Diyarbakır'da çocuklarını PKK tarafından kaçırılan annelerle ve DEM'li belediyeler tarafından işten çıkarılan işçilerle bir araya geldi. Arslan, annelerin mücadelesini ve işçilerin hak arayışını desteklediğini belirtti.

19.01.2025 21:08  Güncelleme: 21:12
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

HAK-İŞ Genel Başkanı Arslan, Diyarbakır anneleri ve DEM'li belediyelerin işten çıkardığı işçilerle görüştü

DİYARBAKIR - HAK-İŞ Konfederasyonu ve Hizmet-İŞ Sendikası Genel Başkanı Mahmut Arslan, Diyarbakır'da eylem yapan Diyarbakır anneleri ve DEM'li belediyeler tarafından işten çıkarılan işçilerle görüştü.

Çocuklarının terer örgütü PKK tarafından dağa kaçırıldığını belirterek bin 966 gündür eski HDP İl Başkanlığı binası önünde oturma eylemi yapan aileleri ziyaret eden HAK-İŞ Konfederasyonu ve Hizmet-İŞ Sendikası Genel Başkanı Mahmut Arslan, anne ve babalara karanfil hediye etti. Arslan, bin 966 gündür terör sevicisi partinin önünde evlat nöbeti tutan aileleri ziyarete geldiklerini, onların evlatlarını zorla dağa kaçıran zihniyete karşı verdikleri mücadeleyi her zaman takdirle, teşekkürle andıklarını söyledi. Arslan, devletin ve güvenlik güçlerinin terörle mücadelesini bütün gücüyle sürdürürken, terörle mücadelede dünyada örnek teşkil edecek bir mücadeleyi de Diyarbakır annelerinin gerçekleştirdiğini belirterek, "Buradaki eylem, sıradan bir eylem değildir. 380 aile burada dönüşümlü olarak bu eylemlerini sürdürüyor, 58'i evladına kavuşmuştur. Amacımız, hedefimiz, bütün çocuklarımızın terör örgütünün elinden kurtulup annelerine teslim edilmesidir. Bunun için yapılan mücadeleyi sonuna kadar destekliyoruz" dedi.

Arslan, daha sonra DEM'li belediyeler tarafından işten çıkarılan işçilerle bir araya geldi. 206 gündür ekmekleri için, gelecekleri için işe dönme mücadelesini sürdüren değerli emekçi arkadaşlarını selamladığını ifade eden Arslan, "Mücadeleniz kutlu ve mübarek olsun. Yolumuz açık, geleceğimiz aydınlık olsun. PKK'nın sivil uzantısı olan DEM'in bu anlayışını şiddetle kınıyorum" diye konuştu.

HAK-İŞ Diyarbakır Şube Başkanı Mehmet Aküzüm ise, 832 arkadaşlarının DEM'li belediyeler tarafından işten çıkarılması nedeniyle Mahmut Arslan'ın önderliğinde çadırda eylemlerini sürdürdüklerini kaydetti. Ne kadar uzun sürerse sürsün mücadelelerinden vazgeçmeyeceklerini vurgulayan Aküzüm, "HAK-İŞ Konfederasyonumuz ve Hizmet-İş Sendikamızın Genel Başkanı Mahmut Arslan'ın gücünü ve desteğini her anlamda emekçi arkadaşlarımızın yanında görüyoruz" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İHA

Diyarbakır Anneleri, Mahmut Arslan, Yerel Yönetim, Diyarbakır, Politika, 3-sayfa, Genel, PKK, Son Dakika

Son Dakika Genel HAK-İŞ Genel Başkanı Arslan, Diyarbakır Anneleri ve İşten Çıkarılan İşçilerle Görüştü - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

21:41 İsrail, Hamas’ın serbest bıraktığı rehineleri teslim aldı İsrail, Hamas'ın serbest bıraktığı rehineleri teslim aldı
21:25 ilk müdahaleyle hayata döndürüldü: Erdoğan Arıkan, canlı yayında kalp krizi geçirdi ilk müdahaleyle hayata döndürüldü: Erdoğan Arıkan, canlı yayında kalp krizi geçirdi
19:18 Hamas’tan esir takası sonrası ilk açıklama: Halkımızın akan kanı boşuna olmayacak Hamas'tan esir takası sonrası ilk açıklama: Halkımızın akan kanı boşuna olmayacak
17:50 İsrail’in ’Generaller Planı’nın fikir babasına göre savaşı Hamas kazandı İsrail'in 'Generaller Planı'nın fikir babasına göre savaşı Hamas kazandı
17:21 İsrail ile Hamas arasında ilk esir takası başladı 3 İsrailli rehine serbest bırakıldı İsrail ile Hamas arasında ilk esir takası başladı! 3 İsrailli rehine serbest bırakıldı
15:47 İsrail’in ateşkesi onaylaması sonrası ABD’ basınından olay iddia İsrail'in ateşkesi onaylaması sonrası ABD' basınından olay iddia
15:39 Reza Zarrab’ın çiçeği burnunda eşinden ilk hamle Reza Zarrab'ın çiçeği burnunda eşinden ilk hamle!
15:21 Gökhan Özoğuz’dan O Ses Türkiye paylaşımı ’’Melike Şahin katılınca ben...’’ Gökhan Özoğuz'dan O Ses Türkiye paylaşımı! ''Melike Şahin katılınca ben...''
15:14 Menajerine talimat verdi: Icardi Galatasaray’dan ayrılıyor Menajerine talimat verdi: Icardi Galatasaray'dan ayrılıyor
15:01 Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Özgür Özel’e ’’Savaş ilanı’’ yanıtı: Esenyurt ve Beşiktaş’ta olanı biteni bilmiyorsan görevi bırak Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Özgür Özel'e ''Savaş ilanı'' yanıtı: Esenyurt ve Beşiktaş'ta olanı biteni bilmiyorsan görevi bırak
14:55 Kanseri yenen Şimal sağlık durumunu anlattı Kanseri yenen Şimal sağlık durumunu anlattı
14:51 Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Gazze’deki ateşkese ilk yorum Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Gazze'deki ateşkese ilk yorum
14:50 Fenerbahçe’nin genç yıldızı Selahattin Baki’nin takımına gidiyor Fenerbahçe'nin genç yıldızı Selahattin Baki'nin takımına gidiyor
14:26 Özgür Özel’in çağrısına futbolculuk yıllarından örnek vererek cevap verdi Özgür Özel'in çağrısına futbolculuk yıllarından örnek vererek cevap verdi
14:23 Ünlü markanın ürünlerinin satışı yasaklandı Ünlü markanın ürünlerinin satışı yasaklandı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 19.01.2025 22:19:04. #1.13#
SON DAKİKA: HAK-İŞ Genel Başkanı Arslan, Diyarbakır Anneleri ve İşten Çıkarılan İşçilerle Görüştü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.