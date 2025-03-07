Halk Ekmek, Kadın Kooperatiflerine Destek Oluyor - Son Dakika
Üye Girişi
Genel

Halk Ekmek, Kadın Kooperatiflerine Destek Oluyor

Halk Ekmek, 5 yıldır kadın üreticilere ekonomik destek sağlayarak kooperatifleşmeyi teşvik ediyor.

07.03.2025 17:05
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Halk Ekmek 5 yıldır kadın üreticilerin en büyük destekçisi oldu

ANKARA - Halk Ekmek Fabrikası, 5 yıldır kadınların kurucusu olduğu üretici kooperatiflerine önemli ekonomik destek verdi.

8 Mart Dünya Kadınlar Günü öncesi kırsaldaki kadınların en büyük destekçisi Ankara Halk Ekmek Fabrikası oldu. 29 Nisan 2020'de hayata geçirilen "Başkent Market" projesi ile özellikle Ankara'nın dış ilçelerinde yaşayan kadınların üretime katılmaları, kooperatifleşmeleri ve istihdam oluşturmalarını sağlandı. Başkent Marketler, 2020-2025 yılları arasında 17'si Ankara içinde, 11'i Ankara dışında olmak üzere toplam 28 kadın kooperatifinden 143 milyon TL'yi aşkın yöresel ürün satın aldı. Ürettikleri yöresel ürünleri "aracı" ve "komisyoncu" olmadan Başkent Marketlere satan kadın kooperatifleri bu dönemde emeklerinin karşılığını aldı.

"Başkent Marketler sayesinde ürünlerimizi geliştirdik"

Beypazarı Kınalı Eller Kadın Kooperatifi Kurucu Ortağı Nesrin Dinçkan, "Beypazarı'nın eriştesini, tarhanasını, baklavasını, sarmasını, baharatını, sirkesini aklınıza gelebilecek bütün yöresel yiyeceklerini yapıp özellikle başkent marketlere veriyoruz. Başkent Marketler sayesinde ürünlerimizi geliştirdik, kapasitemizi artırdık" dedi.

"1 çuval 10 çuval oldu, tonlarca ürünler üretmeye başladık"

Beypazarı Kınalı Eller Kadın Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanı Serpil Deniz, "7 güçlü kadınla kurduk kooperatifimizi. 7 kadın, o zaman 15 kadın, 20 kadın, 25 kadın olmaya başladı. Eskiden kız kardeşimle birlikte yapıyorduk bu işi aslında. Evimizde erişte, baklava yapıyorduk, sosyete pazarlarına bunları satıyorduk. 1 çuval 10 çuval oldu, tonlarca ürünler üretmeye başladık. Bütün sıkıntıların üstesinden gelmeye başladık" diye konuştu.

Ankara'nın çevre ilçelerinde faaliyet yürüten 17 kadın kooperatifinin 193 üyesi ile 146 çalışanı bulunuyor. Ankara dışındaki 11 kadın kooperatifinin ise 190 üyesi ile 184 çalışanı mevcut. 28 kadın kooperatifi 383 üyesi ile 330 çalışanına iş ve AŞ imkanı sunar hale geldi.

7 Şubesi ve 3 büfesi ile 6,5 milyon Ankaralıya kaliteli hizmet veren Başkent Marketler, 2020 yılında genel ve kadın kooperatiflerinin ürettikleri ürünleri doğrudan tüketiciye sunan bir proje olarak tasarlandı. Bu modelde, Avrupa Birliği'nin "kısa tedarik zinciri" politikası örnek alınarak ürünler üreticiden tüketiciye arasız şekilde ulaştırılıyor. Bu sayede tüketicilere sağlıklı, güvenilir ve yöresel ürünler en uygun fiyatlardan sunulurken, üreticilerin de daha fazla kazanç elde etmesi sağlanıyor.

Kaynak: İHA

Halk Ekmek, Ekonomi, Ankara, Tarım, Kadın, Genel, Son Dakika

Son Dakika Genel Halk Ekmek, Kadın Kooperatiflerine Destek Oluyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kürt aktivist Zeynep Alkış skandal pankarta ateş püskürdü Kürt aktivist Zeynep Alkış skandal pankarta ateş püskürdü
Avrupa alarma geçti, ilk hamle Polonya’dan geldi: Tüm erkekler askere alınacak Avrupa alarma geçti, ilk hamle Polonya'dan geldi: Tüm erkekler askere alınacak
AK Partili isme yönelik sözleri tepki çeken Kadıköy Belediye Meclis Başkanvekili için gözaltı kararı AK Partili isme yönelik sözleri tepki çeken Kadıköy Belediye Meclis Başkanvekili için gözaltı kararı
Adnan Oktar’a köfte ekmek siparişi getiren binbaşı görevden alındı Adnan Oktar'a köfte ekmek siparişi getiren binbaşı görevden alındı
Ece Gürel’e cadılık eğitimi verdiği iddia edilen Hale Nur Özen gözaltına alındı Ece Gürel'e cadılık eğitimi verdiği iddia edilen Hale Nur Özen gözaltına alındı
Ronaldo attı, Fatih Terim çıldırdı Ronaldo attı, Fatih Terim çıldırdı
Osimhen için dikkat çeken iddia Osimhen için dikkat çeken iddia
Tiryakiye sigarayı bıraktıracak zam Tiryakiye sigarayı bıraktıracak zam
Annesini arabada bir adamla yakaladı, sonrası vahşet Annesini arabada bir adamla yakaladı, sonrası vahşet
Araç sahiplerini sevindirecek indirim bugün başladı Araç sahiplerini sevindirecek indirim bugün başladı
İlhan Şeşen’in durumu kritik mi Yeğeni Burhan Şeşen açıkladı İlhan Şeşen'in durumu kritik mi? Yeğeni Burhan Şeşen açıkladı
ABD medyası Akıncı TİHA’yı öve öve bitiremedi ABD medyası Akıncı TİHA'yı öve öve bitiremedi
Dünyaca ünlü müzik grubu Blue’nun konserinde söylediği Türkçe şarkı hayranlarını şaşırttı Dünyaca ünlü müzik grubu Blue'nun konserinde söylediği Türkçe şarkı hayranlarını şaşırttı
Danla Bilic eski sevgilisi Çakal’ı ağırladı Cemal Can detayı şoke etti Danla Bilic eski sevgilisi Çakal'ı ağırladı! Cemal Can detayı şoke etti

22:17 Kürt aktivist Zeynep Alkış skandal pankarta ateş püskürdü Kürt aktivist Zeynep Alkış skandal pankarta ateş püskürdü
21:50 Avrupa alarma geçti, ilk hamle Polonya’dan geldi: Tüm erkekler askere alınacak Avrupa alarma geçti, ilk hamle Polonya'dan geldi: Tüm erkekler askere alınacak
21:45 AK Partili isme yönelik sözleri tepki çeken Kadıköy Belediye Meclis Başkanvekili için gözaltı kararı AK Partili isme yönelik sözleri tepki çeken Kadıköy Belediye Meclis Başkanvekili için gözaltı kararı
21:12 Adnan Oktar’a köfte ekmek siparişi getiren binbaşı görevden alındı Adnan Oktar'a köfte ekmek siparişi getiren binbaşı görevden alındı
17:25 Ece Gürel’e cadılık eğitimi verdiği iddia edilen Hale Nur Özen gözaltına alındı Ece Gürel'e cadılık eğitimi verdiği iddia edilen Hale Nur Özen gözaltına alındı
09:26 Ronaldo attı, Fatih Terim çıldırdı Ronaldo attı, Fatih Terim çıldırdı
09:14 Osimhen için dikkat çeken iddia Osimhen için dikkat çeken iddia
09:12 Tiryakiye sigarayı bıraktıracak zam Tiryakiye sigarayı bıraktıracak zam
09:11 Annesini arabada bir adamla yakaladı, sonrası vahşet Annesini arabada bir adamla yakaladı, sonrası vahşet
09:00 Araç sahiplerini sevindirecek indirim bugün başladı Araç sahiplerini sevindirecek indirim bugün başladı
08:56 İlhan Şeşen’in durumu kritik mi Yeğeni Burhan Şeşen açıkladı İlhan Şeşen'in durumu kritik mi? Yeğeni Burhan Şeşen açıkladı
08:50 ABD medyası Akıncı TİHA’yı öve öve bitiremedi ABD medyası Akıncı TİHA'yı öve öve bitiremedi
08:43 Dünyaca ünlü müzik grubu Blue’nun konserinde söylediği Türkçe şarkı hayranlarını şaşırttı Dünyaca ünlü müzik grubu Blue'nun konserinde söylediği Türkçe şarkı hayranlarını şaşırttı
08:42 Danla Bilic eski sevgilisi Çakal’ı ağırladı Cemal Can detayı şoke etti Danla Bilic eski sevgilisi Çakal'ı ağırladı! Cemal Can detayı şoke etti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 9.03.2025 00:59:17. #7.12#
SON DAKİKA: Halk Ekmek, Kadın Kooperatiflerine Destek Oluyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.