Kırklareli'nde Hamas Lideri İsmail Haniye için gıyabi cenaze namazı kılındı

Hamas Lideri İsmail Haniye için gıyabi cenaze namazı kılındı
KIRKLARELİ - İsrail terör suikastı sonucu şehit edilen Hamas Lideri İsmail Haniye için Kırklareli'nde öğle namazından sonra Hızırbey Camii'nde gıyabi cenaze namazı kılındı.
Kırklareli'nde suikastı sonucu şehit edilen Hamas Lideri İsmail Haniye için gıyabi namazı kılındı. Öğle namazından sonra gerçekleşen gıyabi cenaze namazının ardından dualar edildi.
Namaza Vali Yardımcısı, Yusuf Güler, Belediye Başkan Yardımcıları, kurum ve kuruluş amirleri ile vatandaşlar katıldı.
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