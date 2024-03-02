Hamza Dağ'dan İnciraltı arsa mağdurlarına müjde - Son Dakika
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Hamza Dağ'dan İnciraltı arsa mağdurlarına müjde

Cumhur İttifakı İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Hamza Dağ, İnciraltı arsa mağdurlarına seslenerek, 'Gözünüz aydın olsun. İnşallah ihale, bu ay içerisinde gerçekleşecek. Bu vesileyle bu işi de bir noktaya getirmiş olacağız' dedi.

02.03.2024 20:15  Güncelleme: 20:24
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Hamza Dağ'dan İnciraltı arsa mağdurlarına müjde

Hamza Dağ:

"İhale bu ay içerisinde gerçekleşecek"

İZMİR - Cumhur İttifakı İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Hamza Dağ, İnciraltı arsa mağdurlarına seslenerek, "Gözünüz aydın olsun. İnşallah ihale, bu ay içerisinde gerçekleşecek. Bu vesileyle bu işi de bir noktaya getirmiş olacağız" dedi.

Cumhur İttifakı İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Hamza Dağ, yıllardır kendi arsalarında mağduriyet yaşayan, İnciraltı arsa mağdurları tarafından kurulan İnciraltı Gelişim Derneğini ziyaret etti. Ziyarette eski Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, Cumhur İttifakı Balçova Belediye Başkan Adayı Erol Eroğlu da yer aldı.

Turizmin canlanmasını, Balçova'nın kalkınmasını sağlayacak imar planlarının yıllardır bir türlü onaylanmadığını belirten Dağ, "Süreç muğlak şekilde bırakıldı, sürekli olarak ötelendi. Yıllardır yapılan planlara, büyükşehirin ve ilçe belediyelerinin karşı çıkması sebebiyle arsa sahipleri olarak sizler büyük mağduriyetler yaşadınız. Kendi mülkiyetleriniz için söz hakkına sahip olamadınız; ancak bu durum sizlerin de bildiği üzere son buldu" dedi.

"İhale bu ay içerisinde gerçekleşecek"

Planlama yetkisinin Çevre ve Şehircilik Bakanlığına verildiğini hatırlatan Dağ, ihalenin de bakanlık tarafından onaylandığını vurguladı. Dağ, "Kıymetli hemşehrilerim, gözünüz aydın demek istiyorum. İnşallah ihale bu ay içerisinde gerçekleşecek. Bu vesileyle bu işi de bir noktaya getirmiş olacağız. Hayırlı uğurlu olsun" ifadelerini kullandı.

"Her şartta önce millet, önce milletin talep ve istekleri" vurgusu yapan Hamza Dağ, "1991 yılında, turizm bölgesi ilan edilmiş bir alandan bahsediyoruz. Vatandaşların 'tamam' dediği bir işten bahsediyoruz. Hemşehrilerimizin rızası varken 'hayır' demek, engellemek, neyin nesidir Allah aşkına" şeklinde konuştu.

İzmir'in menfaatine olan her konuda mevcut belediyeye destek verdiklerini belirten Dağ, konuşmasında şu ifadelere yer verdi:

"Buca metrosu projesinde, Karşıyaka Çiğli tramvay hattında, Çiğli arıtma tesisinin 4. ünitesinde, Konak tünelinde, Karabağlar Yeşillik Caddesi'nde ve daha nicelerinde büyükşehir belediye başkanımızın istediği her işi neticelendirdik, taleplerini geri çevirmedik."

İnciraltı'nda vatandaşlar neden mağdur oldu?

İnciraltı Gelişim Derneği Başkanı Tayfun Karabulut ise bölgedeki vatandaşların yıllardır neden mağdur olduğunu anlattı. Karabulut, şöyle konuştu:

"1991 yılında rahmetli Cumhurbaşkanımız Turgut Özal'ın imzasıyla, Türkiye'de 31 bölge turizm bölgesi ilan edilmişti. O tarihte Antalya Belek'te vardı o listede. Tek planlaması yapılmayan İzmir İnciraltı'ydı. 2015 ve 2020 EXPO'sunda da, tüm dünyaya aday olarak tanıtılan yerdi İzmir İnciraltı, temsil etmişti Türkiye'yi. Bu süreçte de Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığının eliyle şu an, sağlık turizmi odaklı, bölgede Agamemnon kaplıcalarını barındıran bir İnciraltı'ndan bahsediyoruz. İzmir'in sağlık turizmini merkezi yapabilecek bir bölge, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığında düşük emsaliyle, planlanması gerçekleşti. İzmir, bölgenin planlanmasıyla yepyeni bir kent ormanına kavuşacak. Aynı zamanda bölgede yapılacak oteller ve hastaneler ile 35 bin genç İzmirliye iş imkanı sağlanmış olacak. Ülkemize ve şehrimize ciddi kazanımlar getirecek."

Kaynak: İHA

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Son Dakika Genel Hamza Dağ'dan İnciraltı arsa mağdurlarına müjde - Son Dakika

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