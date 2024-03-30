Hatipoğlu, linç edilen Sezai Menkiz\'in elini öptü

Hatipoğlu, sosyal medyada linç edilen o amcanın elini öptü
AK Parti Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Nebi Hatipoğlu:
"Abimiz namusuyla çalışıyor, seçim süresince bize ve çevremize bu şekilde iftira attılar"
ESKİŞEHİR - AK Parti Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Nebi Hatipoğlu, yapılan bir sokak röportajında çöp topladığı sırada oyumu 'Hatipoğluna' vereceğim diyerek sosyal medyada gündem olan Sezai Menkiz ile buluşarak, hem teşekkür etti hem de elini öptü.
Eskişehir'e şehir dışından gelerek vatandaşlarla röportaj yapan bir sosyal medya grubu, çöpten geri dönüşüm toplayan Sezai Menkiz'e mikrofon uzatmış, 'oyumu Nebi Hatipoğlu'na' vereceğim cevabını almıştı. Bu görüntüleri sosyal medyadan paylaşılması sonrasında Sezai Menkiz'e çok fazla hakaret içerikli yorumlar ve aşağılayıcı kelimeler kullanılmıştı. Çöp toplarken siyasi görüşünü belirttiği için sosyal medya üzerinden adeta linç ettirilen Sezai Menkiz, daha sonra verdiği röportajda 'Ben ekmek paramı bu işten kazanıyorum. Yaptığım ayıp bir şey değil. Elimi yıkayınca pisliği gidiyor" diyerek linç edenlere güzel bir cevap vermişti.
Kendisine oy atacağı için linç edilen Sezai Menkiz'i AK Parti Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Nebi Hatipoğlu İsmetinönü Caddesinde geri dönüşüm toplarken ziyaret etti. Bir bankta oturan ikili bir süre sohbet etti. Hatipoğlu, sohbet sırasında Sezai Menkiz'in elini öptü.
"Abimiz namusuyla çalışıyor, seçim süresince bize ve çevremize bu şekilde iftira attılar"
Hatipoğlu, Sezai Menkiz'in seçimin bir sembolü haline geldiğine dikkat çekerek, buluşmada şunları söyledi:
"Şimdi tabii seçimler 2 gün kaldı. Abimizle buluştuk, sağ olsun biz onu ekranlarda çok sevdik inşallah seçimden sonra da kendisini makamda ağlayacağım. O bizim abimiz, artık seçimin bir sembolü oldu. Burada insanların yaptığı işlerle alay edenleri kınıyorum. Burada abimiz namusuyla çalışıyor zaten bizlere hiçbir zaman seçim kampanyamızda bizim ve bizim destekçilerimiz ise hırlı hırsız, ahlaksız diyemediler. Hep böyle iftiralar attılar. Biz inşallah ayaktayız. Hemşirelerimiz, abilerimiz, yanımızda inşallah bu seçimi alacağız. Yani atmosfer bence çok iyi, Cumhur İttifakı tarihi yazıyor Eskişehir'de çok iyi bir teveccühü var. Biz inşallah buradan bizi destekleyenlere çok teşekkür etmek istiyoruz. Tabii seçimlerle ilgili artık her şey söylendi. Bütün taraflar vaatlerini verdi. Bundan sonra inşallah hemşerilerimiz ne teveccühü edecekler, o doğrultuda onlara saygılıyız."
"Dolandırıcılık yapmıyorum alnımın akıyla para kazanıyorum"
Ziyarette konuşan Sezai Menkiz ise, "Bu insanlar iyi insanlara benzediği için bunlara oy vermeye karar verdim. Etrafımdakilere de bunlara. Yardımcı olmasını istiyorum vallahi devletimiz imkanı varsa o gibi insanları tutuklanmasını yasaklamasını istiyorum. Bu doğru değil. Doğrudan aşağılıyor ya ben hırsızlık yapmıyorum. Dolandırıcılık yapmıyorum. Elimin akıyla alnımın akıyla paramı kazanıyorum ama çöpten toplarım ama şeyden toplarım hırsızlık yapmıyorum kardeşim ben. Elimi yıkarım akşamdan bir şeyim kalmaz" dedi.
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