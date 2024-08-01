Hayalini kurduğu askerlik görevini yerine getirdi - Son Dakika
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Hayalini kurduğu askerlik görevini yerine getirdi

Sakarya'da yaşayan 14 yaşındaki özel gereksinimli çocuk, hayalini kurduğu askerlik görevini temsili olarak yaparak yemin törenine katıldı. Sakarya İl Jandarma Komutanlığı tarafından düzenlenen temsili askerlik töreninde, minik Süleyman'ın mutluluğu gözlerinden okundu. Ailesi, çocuklarını üniforma içerisinde görmekten büyük gurur duyduklarını belirterek teşekkürlerini iletti.

01.08.2024 17:17
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Hayalini kurduğu askerlik görevini yerine getirdi

14 yaşındaki özel gereksinimli çocuğun mutluluğu gözlerinden okundu

SAKARYA - Sakarya'da yaşayan 14 yaşındaki özel gereksinimli çocuk, hayalini kurduğu askerlik görevini temsili olarak yaparak yemin törenine katıldı. 14 yaşındaki Süleyman'ın mutluluğu gözlerinden okundu.

Sakarya İl Jandarma Komutanlığı, 14 yaşındaki özel gereksinimli Süleyman Canik için temsili askerlik töreni düzenledi. Silahaltına alınması mümkün olmayan ve askerlik hayali ile büyüyen minik çocuk için Serdivan İlçe Jandarma Komutanlığı'nda temsili askerlik töreni gerçekleştirildi. 53 personelin katılımı ile düzenlenen temsili törende, minik Süleyman'ın mutluluğu adeta gözlerinden okundu. Tören sonunda yemin eden Süleyman'a terhis belgesi verildi.

Süleyman Canik'in ailesi, yıllardır toplu olarak yapılan temsili askerlik törenlerini televizyondan izleyerek bunun hayalini kurduklarını ve çocuklarını üniforma içerisinde görmekten büyük gurur duyduklarını belirterek, Sakarya İl Jandarma Komutanlığı'na teşekkürlerini ilettiler. Sakarya İl Jandarma Komutanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada ise, "Özel gereksinimli vatandaşımıza Sakarya İl Jandarma Komutanlığı olarak kısa da olsa, kutsal askerlik görevini yapmanın gurur ve onurunu yaşatmaktan ve şanlı Türk ordusunun şerefli birer neferi olarak aramızda görmekten mutluluk duyuyoruz. Onların içindeki vatan sevgisi ile dosta güven, düşmana korku vermeye devam edeceğiz" ifadeleri yer aldı.

Kaynak: İHA

Sakarya, Çocuk, Genel, Yaşam, Güncel, Son Dakika

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