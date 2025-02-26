Hiranur Gündeş Okçulukta Şampiyon Oldu - Son Dakika
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Genel

Hiranur Gündeş Okçulukta Şampiyon Oldu

Hiranur Gündeş, tatillerde babasına yardım ederken okçulukta Akdeniz Bölge Şampiyonu oldu.

26.02.2025 19:51
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Tatillerde tamirci babasının yanında çalışan Hiranur, okçulukta şampiyon oldu

ADANA - Adana'nın Kozan ilçesinde sanayi sitesinde tatilde oto tamircisi babasına yardım eden Hiranur Gündeş, televizyonda görüp merak sarıp başladığı okçulukta, Akdeniz Bölge Şampiyonası'nda birinci oldu.

Kozan'da 4 yıl önce televizyonda gördüğü ata sporu okçuluğa merak saran 15 yaşındaki Hiranur Gündeş, ailesinin desteğini alarak bu spora başladı. Babası Rasim Gündeş oto tamircisi olan Gündeş, tatillerde onun yanında çalışıp bir taraftan da okçuluk antremanlarını da aksatmadı. Gündeş, geleneksel Türk okçuluğu yarışlarında 4 yılda birçok derece aldı. Gündeş, en son Akdeniz Bölgesi Okçuluk Şampiyonası'nda da birinci oldu.

Gündeş, ilk spora başladığında "erkek sporu sen yapamazsın" diyenlere inat başarı elde ettiğini kaydederek, en büyük destekçisinin babası olduğunu ve ardından antrenörü Ali Yıldırım ile disiplinli çalışma sonucu başarı elde ettiklerini söyledi.

Hiranur Gündeş, okçuluğu 4 yıl önce televizyonda gördüğünü ve meak sardığını belirterek, "Babamın desteği beni aslında daha ileriye taşıdı. Sanayide babama zaman zaman yardıma gelirim, tamirhanede çalışırım. Babamın ve antrenörümün desteğiyle 4 yıl içinde güzel başarılar elde ettik. Gözlüğüm ilk başta biraz zorladı ama çok çalışarak bunu aştık ailem her süreçte destek oldu. Antrenörüm Ali hocam her zaman bizleri en doğru şekilde destekledi, yönlendirdi. Spora ilk başladığımda 'bu erkek sporu' diyen çevrem şimdi başarım ile bir şey diyemiyor. Ailemin desteği ile daha güzel olacağına inanıyorum. Hedefim ilk etapta milli takıma seçilmek ve ülkemi Mete Gazoz gibi olimpiyatlarda temsil etmek" diye konuştu.

Baba Rasim Gündeş ise, "Antrenörümüz Ali Yıldırım hocama teşekkür ederim. Bir baba olarak kızıma destek verdim ve o da bizleri gururlandırdı. Aile içindeki bu dayanışma aslında antrenörümüzün de desteğiyle başarıya dönüştü. Çocuklarımı her zaman destekliyorum ama kızımın yeri bir başka. Tatillerde tamirhaneye desteğe gelir bana yardım eder. Başarıya ulaştı bizlerin gururu oldu" dedi.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Genel Hiranur Gündeş Okçulukta Şampiyon Oldu - Son Dakika

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