İçişleri Bakanı Yerlikaya, bayram namazı çıkışı açıklamalarda bulundu
KONYA - İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, bayram namazını memleketi Konya'da kıldı. Bakan Yerlikaya, herkesin bayramını tebrik ederken, yollarda olan vatandaşlara trafik kurallarına uymaları çağrısını yineledi, 9 günlük bayram tatilinin son gününde kamyon, tanker ve çekicilerin trafikten 1 gün boyunca kısıtlanacağını söyledi.
İçişleri Bakanı Yerlikaya, bayram namazını Kapu Camiinde kıldı. Bakan Yerlikaya, cami içerisinde vatandaşlarla bayramlaştıktan sonra Konya Valisi Vahdettin Özkan, Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, AK Parti İl Başkanı Hasan Angı, milletvekilleri, belediye başkanları ile birlikte camiden çıktı. Basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Bakan Yerlikaya, herkesin Ramazan Bayramını tebrik etti. İçişleri Bakanı Yerlikaya, "Bugün baba ocağında, Konya'mızdayız. Kapu Camii'nde hemşehrilerimizle birlikte bayram namazımızı kıldık. Cemaatimizle bayramlaştık. Bütün vatandaşlarımızın, gönül coğrafyamızdaki bütün inanan kardeşlerimizin mübarek Ramazan Bayramı'nı tebrik ediyoruz. Sağlık, sıhhat, afiyet ve ömürler diliyoruz. Ama şunu da belirtmemiz gerekiyor. Başta Gazze'deki kardeşlerimiz olmak üzere zulme uğrayan, İsrail'in soykırımına maruz kalan Gazzeli kardeşlerimizin duaların kabul olduğu bu bayram gününde Cenabı Allah en kısa zamanda huzura, barışa, feraha kavuşturmasını nasip etsin diye dua ediyoruz. ve ismini bildiğimiz, bilmediğimiz yerdeki gönül coğrafyamızdaki kardeşlerimizden eğer zulme uğrayanlar varsa onların da en kısa zamanda bu dualar ve bu bayram günündeki kabul olunan duaların yüzü suyu hürmetine onların da bir an önce kurtuluşa, barışa, huzura kavuşmasına dua ediyoruz" dedi.
"Trafik kurallarına uyup, aşırı hızdan kaçınalım"
Bakan Yerlikaya, bayram tatili süresince bakanlık olarak tedbirlerini aldıklarını ifade ederek, "Dokuz günlük bayram tatili süresi içerisinde İçişleri Bakanlığı olarak yollarda sevdiklerine, yakınlarına, akrabalarına kavuşmak için seyahat eden, yollara düşen kardeşlerimiz nasıl huzurla bayrama kavuştularsa, tekraren bayramın sonunda sağlıkla, huzurla, kazasız, belasız memleketlerine, çalıştıkları yerlere geri dönmelerini biz istiyoruz ama bunun için de her zaman bilinen uyarıyı yapmak istiyoruz. Trafik kurallarına uyup, aşırı hızdan kaçınmalarını ve sağlıkla, afiyetle varmak istedikleri yerlere de varmalarını istiyoruz" şeklinde konuştu.
Tatilin son günü kamyon, tanker ve çekiciler trafikten 1 gün boyunca kısıtlanacak
Bakan Ali Yerlikaya 9 günlük bayram tatilinin son gününde kamyon, tanker ve çekicilerin trafikten 1 gün boyunca kısıtlanacağını belirterek, "Pazar gün son 24 saat, Pazar 05.00 ile Pazartesi 05.00 arasında hem Ulaştırma hem Ticaret Bakanlığımızla da istişare ederek kamyon, tanker ve çekicilerin trafikten 1 gün boyunca kısıtlanmasını kararlaştırdık. Bunu da bütün vatandaşlarımıza tekrar duyurmak istiyorum. Tekrar Ramazan Bayramı'nızı tebrik ediyoruz. Nice bayramlara Cenabı Allah sağlıkla, huzurla, barışla bizleri, sizleri, hepimizi kavuştursun diyorum" diye konuştu.
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