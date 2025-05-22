İETT Özel Halk Otobüsleri Kontak Kapatma Krizinin Ardından Tekrar Seferlere Başladı - Son Dakika
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İETT Özel Halk Otobüsleri Kontak Kapatma Krizinin Ardından Tekrar Seferlere Başladı

22.05.2025 13:12  Güncelleme: 13:16
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İstanbul'da Özel Halk Otobüs şoförleri, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin ödeme yapmaması nedeniyle kontak kapattı. Taraflar arasında sağlanan anlaşma ile otobüsler yeniden sefere çıktı, ancak durum kısa süreli gerginliklere yol açtı.

Kontak kapatma kararı sonrası İETT Özel Halk Otobüsleri tekrar seferlere başladı

İSTANBUL - İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin ödeme yapmaması nedeniyle grev kararı alan Özel Halk Otobüs şoförleri bu sabah itibariyle kontak kapattı. Karar sonrası taraflar arasında yaşanan anlaşma sonrası İETT 4. Levent Otobüs garajında bulunan İETT Özel Halk Otobüsleri tekrar sefere çıkarken, anlaşma sonrası şoför esnafı arasında kısa süreli gergin anlar yaşandı.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin ödeme yapmaması nedeniyle Özel Halk Otobüs şoförleri grev kararı alarak bu sabah itibariyle kontak kapattı. İstanbul'da görev yapan 3 bin 20 Özel Halk Otobüsünden bin 930'u bu sabah itibariyle sefere çıkmazken, bin 90 adet Özel Halk Otobüsü sefere çıktı.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nden yapılan açıklamada ödeme almadıkları için kontak kapatan Özel Halk Otobüsleriyle anlaşarak eylem sona erdi. Taraflar arasında anlaşma sonrası İETT 4. Levent Otobüs garajında bulunan İETT Özel Halk Otobüsleri tekrar sefere çıkarken, anlaşma sonrası şoför esnafı arasında kısa süreli gergin anlar yaşandı. Öte yandan, bazı İETT Özel Halk Otobüslerinin halen garaj içerisinde beklediği görüldü.

Kaynak: İHA

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, İstanbul, İETT, Son Dakika

Son Dakika Genel İETT Özel Halk Otobüsleri Kontak Kapatma Krizinin Ardından Tekrar Seferlere Başladı - Son Dakika

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SON DAKİKA: İETT Özel Halk Otobüsleri Kontak Kapatma Krizinin Ardından Tekrar Seferlere Başladı - Son Dakika
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