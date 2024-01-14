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İHA'ya 2 ödül birden Ulusal haberlere ambargo koydular - Son Dakika
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İHA'ya 2 ödül birden Ulusal haberlere ambargo koydular

Tekirdağ'da düzenlenen 'Cumhuriyetin 100. Yılında Tekirdağ Basın Ödülleri' yarışmasında İHA Muhabirleri, ulusal haberler kategorisinde 1'incilik ve 3'üncülük ödüllerini aldı. İHA Muhabiri Halil Dağ, üst üste 3 yıldır birincilik elde eden tek muhabir olarak başarısını sürdürüyor.

14.01.2024 - 09:48,
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İHA'ya 2 ödül birden

Ulusal haberlere ambargo koydular

3 yıldır birincilik İHA'nın

TEKİRDAĞ - Tekirdağ'da Süleymanpaşa Basın Mensupları Derneği tarafından bu yıl 3.'sü düzenlenen "Cumhuriyetin 100. Yılında Tekirdağ Basın Ödülleri" yarışmasında İHA Muhabirleri Ulusal Haberler Kategorisinde 1'incilik ve 3'üncülük ödüllerini aldı.

Tekirdağ'da Süleymanpaşa Basın Mensupları Derneği tarafından bu yıl 3.'sü düzenlenen "Cumhuriyetin 100. Yılında Tekirdağ Basın Ödülleri" yarışmasına İhlas Haber Ajansı Muhabirlerinden Halil Dağ 'Koreli Ayla'nın gün yüzüne çıkmamış fotoğrafları', Berke Özen ise "Park halindeki araçlara sinirlenen vatandaştan yol ortasında protesto' haberiyle katıldı.

4 ayrı kategoride düzenlenen yarışmada jüri üyelerinin oylaması sonucu Halil Dağ'ın haberi ulusal haberler kategorisinde birinciliği elde ederken, Berke Özen'in haberi ise üçüncülüğe layık görüldü. İHA Tekirdağ Muhabiri Halil Dağ hem kendi ödülünü, hemde ödül gecesine katılmayan Berke Özen'in ödülünü Süleymanpaşa Belediye Başkanı Hüseyin Uzunlar'dan aldı.

"Haberin olduğu her saate sokaklardayız"

Ödülleri aldıktan sonra açıklamada bulunan Halil Dağ, gecede emeği geçen dernek yönetim kurulu üyeleri ve dernek başkanına teşekkür ederek, "Haberin olduğu her saate sokaklardayız. Tekirdağ'ın, Türkiye'nin ve dünyanın sesi olmaya devam edeceğiz" dedi.

Süleymanpaşa Basın Mensupları Dernek Başkanı Abdullah Yalçın yaptığı açıklamada, ödül kazanan muhabirleri tebrik ederek, "Dernek olarak gazetecilik mesleğinin önemli günlerinde çelenk sunma programlarını başlattık. Sonrasında bugün gerçekleştirdiğimiz Tekirdağ Basın Ödülleri yarışmasının yapımına başladık. 2 önemli olay yaşandı bu 4 yıl içerisinde. Birisi yeni basın yasası, birisi tasarruf tedbirleriydi. Bu noktada gazeteci meslektaşlarımızla bir araya gelerek meydanlarda basın açıklaması gerçekleştirdik. Yeni basın yasası ile ilgili Tekirdağ BARO'su ile birlikte gazeteci meslektaşlarımızın haklarını bilmesi için seminerler düzenledik. 8 Mart Dünya kadınlar gününde kadın gazetecilerimizi unutmadık bir nebze de olsa yanlarında olmaya çalıştık. Biliyorsunuz ki gazetecilik zor bir meslek, zorlu kış şartlarında üşümesinler diye bir polar dağıtımı gerçekleştirdik. Çocuğu okula giden üyelerimize kırtasiye desteği sağladık. Drone Eğitimi gerçekleştirdik ve sınavda başarılı olan meslektaşlarımızın hepsine drone ehliyeti kazandırmış olduk. Bundan sonra da her türlü meslektaşlarımızın yanında olmaya devam edeceğiz" diye konuştu.

3 yıldır birincilik İHA'nın

İHA Muhabiri Halil Dağ, 3 yıldır düzenlenen ve geleneksel hale gelen bu yarışmada üst üste 3 kere 1'inciliği elde eden tek muhabir konumundaki başarısını elinde tutuyor. 2015 yılında Gaziantep Üniversitesi İletişim Fakültesi Gazetecilik Bölümünden mezun olan Dağ, bir süre İHA Gaziantep ve İHA Şanlıurfa'da gazetecilik görevini ifa etti. Daha sonra tayini İHA Tekirdağ'a çıkan Dağ, 8 yıldır burada gazetecilik görevini sürdürüyor.

İHA\'ya 2 ödül birden Ulusal haberlere ambargo koydular
Kaynak: İHA
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SON DAKİKA: İHA'ya 2 ödül birden Ulusal haberlere ambargo koydular - Son Dakika
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