İlber Ortaylı THY uçağında rahatsızlandı: Sefer gecikmeli gerçekleşti - Son Dakika
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İlber Ortaylı THY uçağında rahatsızlandı: Sefer gecikmeli gerçekleşti

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Türk tarihçi ve yazar İlber Ortaylı, Türk Hava Yolları'nın İzmir-İstanbul uçuşunda rahatsızlandı. Ortaylı'nın sağlık durumu iyi olsa da sefer gecikmeli gerçekleşti.

24.04.2024 02:19
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İlber Ortaylı THY uçağında rahatsızlandı: Sefer gecikmeli gerçekleşti

İZMİR - Türk tarihçi ve yazar İlber Ortaylı, Türk Hava Yolları'nın İzmir- İstanbul uçuşunda rahatsızlandı. Ortaylı'nın kendisine yapılan ilk müdahalenin ardından sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, sefer gecikmeli gerçekleşti.

Türk Hava Yolları'nın İzmir -İstanbul seferini icra eden TK2337 sefer sayılı TC-LJF kuyruk tescilli Boeing tipi yolcu uçağı, kalkış için yapılan kontrollerin tamamlanmasının ardından 21.45 sıralarında kapıdan ayrıldı. Uçaktaki yolcular arasında yer alan Türk tarihçi ve yazar İlber Ortaylı kalkıştan hemen önce rahatsızlandı. Durum üzerine kabin ekibi harekete geçti ve pilot kalkışı iptal edip kapıya dönme kararı aldı. Rahatsızlanan İlber Ortaylı'ya doktor tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından ciddi bir bulguya rastlanmazken Ortaylı'nın tansiyon problemi nedeniyle rahatsızlandığı öğrenildi. Yapılan son kontrollerde ise Ortaylı'nın uçuşa engel bir durumunun olmadığının anlaşılması üzerine uçağın kaptan pilotu kalkışı gerçekleştirdi. THY'nin İzmir-İstanbul seferi gecikmeli gerçekleşti. Son olarak İlber Ortaylı'nın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Genel İlber Ortaylı THY uçağında rahatsızlandı: Sefer gecikmeli gerçekleşti - Son Dakika

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