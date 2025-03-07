İletişim Başkanı Altun: "İletişim Başkanlığı olarak yanılsamanın karşısına hakikati, sahtenin karşısına gerçeği koyma gayretindeyiz"

İSTANBUL - İletişim Başkanı Fahrettin Altun, "İletişim Başkanlığı olarak yanılsamanın karşısına hakikati, sahtenin karşısına gerçeği koyma gayretindeyiz. Uluslararası belgeselcilik sahasında da hakiki bilgiyi merkeze alan anlamlı bir karşı ses üretmek ve öncü olmak için mücadele ediyoruz" dedi.

Yayıncılık yolculuğunda 15 yılı geride bırakan TRT Belgesel'in bu yıl içinde yayınlanacak olan yeni yapımları, İstanbul'da düzenlenen "TRT Belgesel'de Yenilik Mevsimi" programı ile tanıtıldı. Etkinliğe İletişim Başkanı Fahrettin Altun, TRT Genel Müdürü Mehmet Zahid Sobacı, TRT Belgesel'in ekran yüzleri, oyuncular ve çok sayıda davetli katıldı.

Tanıtım etkinliğinde konuşan İletişim Başkanı Fahrettin Altun, dünya genelinde birçok problemin yaşandığına ve bu problemlerin bazı mesajlarla kitlelere çarpıtılarak dayatıldığına dikkat çekti. Altun, "Bugün zihnimizi en temelde küresel alana hakim olan belirsizlik, kaos, kargaşa, iç çatışma ve savaşlar meşgul ediyor. Bu meselelerin belgesel derinliğinden geçerek, izleyicilere bağlantıları ve bağlamı kurma imkanı vermesi, bilişsel ve duygusal bir kavrayış sunması zaruridir. İçerik sağanağı altında zalimle mazlum, beyazla siyah, hakikatle yalan muğlaklaşabilmekte, kitlelerin algısı simülasyonlarla zehirlenebilmektedir. TRT Belgesel'in izleyiciye sunduğu belgeseller bu zehrin panzehrine örnektir" diye konuştu.

" Türkiye, yaşadığımız bu tarihi süreçte güçlü bir aktör olarak konumlanmıştır"

Altun, dünya gündeminin çok hareketli olmasıyla birlikte küresel olaylardan ötürü çatışma alanlarının da sürekli genişleyip nerdeyse her ülkenin güvenliğini yeniden değerlendirmek zorunda kaldığını belirtti. Altun, küresel krizlere rağmen Türkiye'nin birçok alanda yoluna amansız devam ettiğine işaret ederek, "Türkiye, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliği ve öngörüsü ile savunma sanayii başta olmak üzere pek çok alanda bağımsız hale gelmiştir. Ülkemiz günden güne milli imkan ve kabiliyetlerini artırmaktadır. Politika ve girişimlerini barış temelinde ve belirsizliklerin azaltılması yönünde yürüten Türkiye, yaşadığımız bu tarihi süreçte güçlü bir aktör olarak konumlanmıştır. Türkiye diplomasiyi büyük bir ustalıkla kullanmaktadır" dedi.

"Aile kurumunun güçlendirilmesi için verilen mücadeleye öncülük etmek bizim için vazgeçilmez bir misyondur"

Küresel alanda popüler kültür endüstrisinin insan doğasına aykırı içeriklerle büyük bir tehlike haline geldiğine vurgu yapan Altun, "Daha adil bir dünya vizyonu çerçevesinde sahada ve masada verdiğimiz bu büyük çabanın iletişim alanındaki karşılığı hakikat mücadelesidir. Bugün burada tanıtımını gerçekleştirdiğimiz yapımlar da bu gayenin bir yansımasıdır. Bu içerikler, ülkemizin belgesel alanında dünya kamuoyuna araladığı hakikat pencereleridir ve biz Türkiye olarak bu pencerelerin sayısını artırmakla yükümlüyüz. Bizim içerik dünyasındaki yükümlülüğümüzün önemli bir ayağını da küresel kültürel hegemonya girişimlerine karşı mücadele etmek oluşturuyor. Ailenin değersizleştirilmeye çalışıldığı, kimliklerin belirsizleştirilmek istendiği bir kaos düzeninin içerik dünyasını domine etmesi arzu ediliyor. Sağlıklı nesillerin yetiştirilmesi ve aile kurumunun güçlendirilmesi için bu çarpık sistemin dayatmalarına karşı verilen mücadeleye öncülük etmek bizim için vazgeçilmez bir misyonudur" ifadelerini kullandı.

"İletişim Başkanlığı olarak yanılsamanın karşısına hakikati, sahtenin karşısına gerçeği koyma gayretindeyiz"

Fahrettin Altun, "Kitlelerin bilinçli izleme kültürü zayıfladığından, kamusal gerçekliği aktarması gereken belgeseller, dijital diktatörlüklere hizmet eden küresel platformların elinde, hakikati çarpıtmak için bir araca dönüşmektedir. Bu noktada bizler İletişim Başkanlığı olarak Sayın Cumhurbaşkanımızın ortaya koyduğu 'Türkiye Yüzyılı', 'İletişimin Yüzyılı' vizyonuyla yanılsamanın karşısına hakikati, sahtenin karşısına gerçeği koyma gayretindeyiz. Uluslararası belgeselcilik sahasında da hakiki bilgiyi merkeze alan anlamlı bir karşı ses üretmek ve öncü olmak için mücadele ediyoruz" şeklinde konuştu.