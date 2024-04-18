İlkokul öğrencisi velisinin 'pes' dedirten iddiaları...Mağdur anne kulağı kesilen oğlunun öğretmenlerinden şikayetçi oldu - Son Dakika
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İlkokul öğrencisi velisinin 'pes' dedirten iddiaları...Mağdur anne kulağı kesilen oğlunun öğretmenlerinden şikayetçi oldu

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Eskişehir'de akran zorbalığı sonucu kulağından yaralanan bir ilkokul öğrencisinin annesi, çocuğuyla ilgilenilmediğini ve öğretmenlerinin sorumsuz davrandığını iddia etti. Anne, çocuğunun okula gitmek istemediğini ve öğretmeni sevmediğini söyledi.

18.04.2024 10:33
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İlkokul öğrencisi velisinin 'pes' dedirten iddiaları...Mağdur anne kulağı kesilen oğlunun öğretmenlerinden şikayetçi oldu

Anne R.Ç.: "Kulağı şişti ve beyin kanaması da geçirebilir, hatta ölebilirdi de"

"Hastaneye benimle birlikte bir öğretmen, bir müdür ya da müdür yardımcısı hiçbir şekilde gelmedi, beni hiçbir şekilde arayıp bir geçmiş olsun demediler"

"Çocuğumun duyma kaybı yaşayıp yaşamayacağını dikişler çıktıktan sonra öğreneceğiz"

"Amacım 'Nöbetçi öğretmen neredeydi?' sorusuna cevap bulmak"

"Çocuğum okula gitmek istemiyor, öğretmeni sevmediğini söylüyor ve ben de göndermiyorum"

ESKİŞEHİR - Eskişehir'de akran zorbalığı yüzünden kulağından yaralanan öğrencinin annesi, çocuğu ile ilgilenilmediğini iddia ederek, "Hastaneye benimle birlikte bir öğretmen, bir müdür ya da müdür yardımcısı hiçbir şekilde gelmedi. Beni hiçbir şekilde arayıp bir geçmiş olsun demediler" dedi.

Odunpazarı ilçesinde ikamet eden R.Ç. evinin karşısındaki 23 Nisan İlkokulu'na 7 yaşındaki A.Ç. isimli oğlunu kaydettirdi. 1'inci sınıfa başlayan öğrenci iddiaya göre geçtiğimiz günlerde arkadaşları tarafından akran zorbalığına uğradı. Dengesini kaybeden öğrenci kalktıktan sonra başka bir arkadaşının çarpması sonrası kulağını kalorifer peteğine çarptı. Kulağı oldukça derin kesilen öğrenciye doktorlar tarafından 4 dikiş atıldı.

Konu hakkında iddialarını belirten öğrencinin annesi R.Ç. nöbetçi öğrencilerin yeterince yaralı çocuğu ile ilgilenmediğini, öğretmenleri tarafından rencide edildiğini iddia edildi. Gerekli yerlere şikayetlerini ilettiğini belirten veli, çocuğunun okula gitmek istemediğini belirtti.

"Öğretmen 'Tamam gelirim' diyor, 10 dakika sonra çocuğuma bakıyor"

7 yaşındaki oğlunun başına gelenleri anlatan anne R.Ç., "Çocuğum teneffüs sırasında tuvalette arkadaşı tarafından ittirilip düşürülüyor. Tekrar kalmak istediğinde kapıya gelen başka bir arkadaşı hızlı bir şekilde çarptığı zaman oğlumun kulağı peteğe denk geliyor. Öyle olunca kulağı yırtılıyor ve kanlar içinde o şekilde yere düşüyor. Korkuyor ve çığlık çığlığa ağlıyor. Oğlum arkadaşları tarafından kaldırılıp sınıfa götürülüyor. Tuvaletten sınıfa götürüldüğü sırada nöbetçi öğretmen neredeydi? Benim çocuğum kanlar içinde orada ağlarken neredeydi? Yine çocuğumun arkadaşlarından birisi üst kata öğretmeni çağırmaya gidiyor. Öğretmen 'Tamam gelirim' diyor, 10 dakika sonra çocuğuma bakıyor. Aradan süre geçiyor, ardından önce ambulansı sonra da beni arıyorlar. Benim iş yerinden okula gelmem zaten 30 dakika sürüyor. Bu süre zarfında benim oğlum acı çekiyor ve hiçbir şekilde sorumluluk yok. Ortada müdür, müdür yardımcısı yok. Öğretmenler sonradan geliyor. Benim tek amacım nöbetçi öğretmen neredeydi sorusuna cevap bulmak. Sorumsuzluktan başka bir şey değil. Şu an çocuğum okula gitmiyor, gitmek istemiyor. Öğretmeni sevmediğini söylüyor ve ben de göndermiyorum" dedi.

"Çocuğu orada küçük düşürüp aşağılaması gibi çok sorunlar yaşadık"

Olaydan öncede çocuğunun öğrencilerinden kötü muamele gördüğünü belirten R.Ç. şöyle devam etti;

"Zaten okul içerisinde sürekli Ayşe öğretmenden hakaretler ve aşağılayıcı sözler işittik. Çocuğu başka çocukla kıyaslaması, sınıfın içerisinde beni arayarak, 'Çocuğunuz bunları yaptı' demesi ve benim de, 'Hocam böyle bir şey olmaz' demem üzerine hoparlörü açıp, 'Çocuklar böyle bir şey yapmadı mı?' diye sesimi duyurması, çocuğu orada küçük düşürüp aşağılaması gibi çok sorunlar yaşadık. Şu olay bardağı taşıran son damla oldu bizim için. Daha okul kaydım alınmadan okul bahçesinden çıkar çıkmaz öğretmen beni sınıf grubundan çıkartıyor. Yani belki okula kayıt ettirene kadar çocuğumun oradaki ödevlerini ben yaptırırım. Neden hemen çıkartılıyorum? Ben karakol, Milli Eğitim ve CİMER olmak üzere her gerekli yere şikayette bulundum."

"Öğretmen, bir müdür ya da müdür yardımcısı hiçbir şekilde gelmedi"

Çocuğunun kulağında hasar kalacağını doktordan öğrendiğini belirten R.Ç., "Doktor hasar kalacağını söyledi. 4 tane dikiş atıldı. Ufak bir çıkıntı kalacakmış. Şunu da söylemek istiyorum, hastaneye benimle birlikte bir öğretmen, bir müdür ya da müdür yardımcısı hiçbir şekilde gelmedi. Beni hiçbir şekilde arayıp bir geçmiş olsun demediler. Çocuğumun duyma kaybı yaşayıp yaşamayacağını dikişler çıktıktan sonra öğreneceğiz. Sonuçta başından darbe yedi, orası şişti ve beyin kanaması da geçirebilir, hatta ölebilirdi de. Çok büyük bir travma atlattı. Ben ne yapacağımı bilmiyorum. Zaman kaybından başka hiçbir şey değil. Çocuğum eğitimden geri kaldı" ifadelerini kullandı.

İlkokul öğrencisi velisinin \'pes\' dedirten iddiaları...Mağdur anne kulağı kesilen oğlunun öğretmenlerinden şikayetçi oldu
Kaynak: İHA

Eskişehir, Eğitim, Genel, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Genel İlkokul öğrencisi velisinin 'pes' dedirten iddiaları...Mağdur anne kulağı kesilen oğlunun öğretmenlerinden şikayetçi oldu - Son Dakika

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