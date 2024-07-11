İmamlardan gerçeğini aratmayan arama ve kurtarma tatbikatı - Son Dakika
Üye Girişi
Genel

İmamlardan gerçeğini aratmayan arama ve kurtarma tatbikatı

Diyanet İşleri Başkanlığı Türkiye Diyanet Vakfı Ordu Arama ve Kurtarma ekibi, AFAD Ordu İl Müdürlüğü ile birlikte, sel ve heyelanların ardından geniş çaplı arama ve kurtarma tatbikatı gerçekleştirdi. Tatbikatta kayıp bir kişi bulunarak sağ olarak kurtarıldı. Ekipler, sürekli eğitim alarak her zaman müdahale için hazır olduklarını belirtti.

11.07.2024 20:35
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İmamlardan gerçeğini aratmayan arama ve kurtarma tatbikatı

ORDU - Diyanet İşleri Başkanlığı Türkiye Diyanet Vakfı Ordu Arama ve Kurtarma ekibi, AFAD Ordu İl Müdürlüğü ile birlikte, sel ve heyelanların ardından geniş çaplı arama ve kurtarma tatbikatı gerçekleştirdi.

Ordu'da 2013 yılında imamlar tarafından kurulan 27 kişilik Diyanet İşleri Başkanlığı Türkiye Diyanet Vakfı Ordu Arama ve Kurtarma ekibi, 7 Temmuz tarihinde yaşanan ve bir kişinin hayatını kaybettiği sel ve heyelanların ardından tatbikatlarını hızlanırdı. AFAD Ordu İl Müdürlüğü ile birlikte, UMKE ekiplerinin de katılımıyla Ordu'nun çeşitli noktalarında tatbikat ve arama kurtarma çalışması yapıldı.

Yapılan tatbikatta senaryo gereği 30 yaşlarındaki bir kişi Yoroz Tepesi Mesire Alanı mevkiinde doğa yürüyüşü yaparken kayboldu, sonrasında düşerek yaralandı. Bunun üzerine Türkiye Diyanet Vakfı Ordu Şubesi Arama Kurtarma ekibi ve İl Sağlık Müdürlüğü UMKE ekibi bölgeye intikal etti. Bölgenin uydu görüntüsü alınarak kayıp şahsın muhtemel rotası çıkartıldı, bölge buna göre sektörlere ayrılarak 2 tim halinde arama ve kurtarma faaliyetine başlandı. Suda, ormanlık alanda ve dere yataklarında AFAD ekiplerinin de destek verdiği çalışma sonrası yaralı şahıs sağ olarak bulundu.

"Her 3 ayda bir tatbikat gerçekleştiriyoruz"

Ordu İl Müftüsü Dr. İsmail Çiçek, "Her 3 ayda bir kez eğitim tatbikatı gerçekleştiriyoruz. İmtihana hazır olmak, iman etmiş bireylerin görevi. Bugün bir yağmur sonrası kaybolan bir şahıstan bahsedildi. Ekiplerimiz AFAD Başkanlığı ile birlikte yürüyüşe koyuldular, dereleri aradılar, nehir kenarlarını aradılar. Senaryo gereği kardeşimiz kayalıklardan düşmüş, yaralı halde bulundu ve sağlıklı bir şekilde ambulansa taşındı. Gönüllü imam hatip kardeşlerimiz, ekiplerimiz ile birlikte gayret içerisindeler. Allah afet vermesin" dedi.

Arama ve kurtarma ekibi görevlileri ise sürekli olarak gerekli eğitimleri aldıklarını, bu tür olaylarda her zaman müdahale için hazır olduklarını, sık sık tatbikatlar gerçekleştirdiklerini belirttiler.

Tatbikata Ordu Valisi Muammer Erol, İl Afet ve Acil Durum Müdürü İl Müdürü Osman Işık, İl Tarım ve Orman Müdürü Kemal Yılmaz, İl Kültür ve Turizm Müdürü Uğur Toparlak, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Harun Tan ve yetkililer katıldı.

Kaynak: İHA

Diyanet İşleri Başkanlığı, AFAD, Ordu, Güvenlik, Acil Durum, Genel, Yaşam, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Genel İmamlardan gerçeğini aratmayan arama ve kurtarma tatbikatı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


19:41 Kılıçdaroğlu’na Tanju Özcan’dan yanıt: Sizin kadar yalancı tanımadım Kılıçdaroğlu'na Tanju Özcan'dan yanıt: Sizin kadar yalancı tanımadım
19:40 Cumhurbaşkanı Erdoğan, Zelenskiy ile görüştü: Karadeniz Tahıl Girişimi için çalışmalara yeniden başladık Cumhurbaşkanı Erdoğan, Zelenskiy ile görüştü: Karadeniz Tahıl Girişimi için çalışmalara yeniden başladık
17:55 Ümraniye’de tehlikeli provokasyon Yabancı uyruklu esnaftan haraç kestiler Ümraniye'de tehlikeli provokasyon! Yabancı uyruklu esnaftan haraç kestiler
16:33 Gazze’de geçici yönetim sinyali ABD basını ortaya attı: Hamas razı oldu Gazze'de geçici yönetim sinyali! ABD basını ortaya attı: Hamas razı oldu
19:21 Beşiktaş ile Galatasaray arasındaki Süper Kupa maçı 3 Ağustos’ta Olimpiyat Stadyumu’nda oynanacak Beşiktaş ile Galatasaray arasındaki Süper Kupa maçı 3 Ağustos'ta Olimpiyat Stadyumu'nda oynanacak
19:13 Tete transferinin faturası ağır oldu FIFA’dan Galatasaray’a ceza Tete transferinin faturası ağır oldu! FIFA'dan Galatasaray'a ceza
18:46 Jose Mourinho, Ferdi Kadıoğlu’nun ayrılığını veto etti Jose Mourinho, Ferdi Kadıoğlu'nun ayrılığını veto etti
17:54 TFF Başkan Adayı İbrahim Hacıosmanoğlu: Kesinlikle adaylıktan çekilmeyeceğim TFF Başkan Adayı İbrahim Hacıosmanoğlu: Kesinlikle adaylıktan çekilmeyeceğim
17:30 Kılıçdaroğlu’ndan Tanju Özcan’a zehir zemberek sözler: Ölürsem cenazeme gelme Kılıçdaroğlu'ndan Tanju Özcan'a zehir zemberek sözler: Ölürsem cenazeme gelme
17:29 Adnan Oktar davasında örgütün hukuk imamından çarpıcı sözler: Zıvanadan çıkmıştı, en büyük korkusu yalnız kalmaktı Adnan Oktar davasında örgütün hukuk imamından çarpıcı sözler: Zıvanadan çıkmıştı, en büyük korkusu yalnız kalmaktı
17:07 Özgür Özel’den Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın video mesajının yarıda kesilmesine tepki Özgür Özel'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın video mesajının yarıda kesilmesine tepki
16:20 ABD enflasyonu sonrası altın tarihi zirveyi gördü ABD enflasyonu sonrası altın tarihi zirveyi gördü
15:52 Servet Yardımcı, TFF Başkan adaylığından çekildi Servet Yardımcı, TFF Başkan adaylığından çekildi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 11.07.2024 20:56:35. #1.12#
SON DAKİKA: İmamlardan gerçeğini aratmayan arama ve kurtarma tatbikatı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement