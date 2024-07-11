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İmamlardan gerçeğini aratmayan arama ve kurtarma tatbikatı

ORDU - Diyanet İşleri Başkanlığı Türkiye Diyanet Vakfı Ordu Arama ve Kurtarma ekibi, AFAD Ordu İl Müdürlüğü ile birlikte, sel ve heyelanların ardından geniş çaplı arama ve kurtarma tatbikatı gerçekleştirdi.

Ordu'da 2013 yılında imamlar tarafından kurulan 27 kişilik Diyanet İşleri Başkanlığı Türkiye Diyanet Vakfı Ordu Arama ve Kurtarma ekibi, 7 Temmuz tarihinde yaşanan ve bir kişinin hayatını kaybettiği sel ve heyelanların ardından tatbikatlarını hızlanırdı. AFAD Ordu İl Müdürlüğü ile birlikte, UMKE ekiplerinin de katılımıyla Ordu'nun çeşitli noktalarında tatbikat ve arama kurtarma çalışması yapıldı.

Yapılan tatbikatta senaryo gereği 30 yaşlarındaki bir kişi Yoroz Tepesi Mesire Alanı mevkiinde doğa yürüyüşü yaparken kayboldu, sonrasında düşerek yaralandı. Bunun üzerine Türkiye Diyanet Vakfı Ordu Şubesi Arama Kurtarma ekibi ve İl Sağlık Müdürlüğü UMKE ekibi bölgeye intikal etti. Bölgenin uydu görüntüsü alınarak kayıp şahsın muhtemel rotası çıkartıldı, bölge buna göre sektörlere ayrılarak 2 tim halinde arama ve kurtarma faaliyetine başlandı. Suda, ormanlık alanda ve dere yataklarında AFAD ekiplerinin de destek verdiği çalışma sonrası yaralı şahıs sağ olarak bulundu.

"Her 3 ayda bir tatbikat gerçekleştiriyoruz"

Ordu İl Müftüsü Dr. İsmail Çiçek, "Her 3 ayda bir kez eğitim tatbikatı gerçekleştiriyoruz. İmtihana hazır olmak, iman etmiş bireylerin görevi. Bugün bir yağmur sonrası kaybolan bir şahıstan bahsedildi. Ekiplerimiz AFAD Başkanlığı ile birlikte yürüyüşe koyuldular, dereleri aradılar, nehir kenarlarını aradılar. Senaryo gereği kardeşimiz kayalıklardan düşmüş, yaralı halde bulundu ve sağlıklı bir şekilde ambulansa taşındı. Gönüllü imam hatip kardeşlerimiz, ekiplerimiz ile birlikte gayret içerisindeler. Allah afet vermesin" dedi.

Arama ve kurtarma ekibi görevlileri ise sürekli olarak gerekli eğitimleri aldıklarını, bu tür olaylarda her zaman müdahale için hazır olduklarını, sık sık tatbikatlar gerçekleştirdiklerini belirttiler.

Tatbikata Ordu Valisi Muammer Erol, İl Afet ve Acil Durum Müdürü İl Müdürü Osman Işık, İl Tarım ve Orman Müdürü Kemal Yılmaz, İl Kültür ve Turizm Müdürü Uğur Toparlak, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Harun Tan ve yetkililer katıldı.