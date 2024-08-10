İnsansız Hava Araçları Türkiye Şampiyonası 'Final Yarışı' Fatih'te Başladı - Son Dakika
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İnsansız Hava Araçları Türkiye Şampiyonası 'Final Yarışı' Fatih'te Başladı

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Türkiye Hava Sporları İnsansız Hava Araçları Türkiye Şampiyonası Final Yarışı, Fatih Belediyesi'nin katkılarıyla başladı. 32 yarışmacıdan 4'ü milli takıma gidecek.

10.08.2024 14:00  Güncelleme: 14:30
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İnsansız Hava Araçları Türkiye Şampiyonası 'Final Yarışı' Fatih'te başladı

32 yarışmacıdan kazadan 4 yarışması milli takıma gidecek

İSTANBUL - Türkiye Hava Sporları İnsansız Hava Araçları Türkiye Şampiyonası Final Yarışı Fatih Belediyesi'nin katkılarıyla başladı. Final yarışına katılan 32 FPV (First Perseon View) pilotlarından finale yükselecek 4 yarışmacı, bu yıl Çin'de gerçekleşecek olan yarışmada milli takımı temsil edecek.

Türkiye Hava Sporları İnsansız Hava Araçları Türkiye Şampiyonası, 2024 yılında yepyeni bir format ile gerçekleşti. 27 Temmuz'da Ankara'da yapılan 1. Etap sıralama yarışı ve 2. Etap yarışı da 3 Ağustos'ta İstanbul'da gerçekleşti. Şampiyonanın finali de Fatih Belediyesi'nin destekleri ile Mimar Sinan Stadı'nda gerçekleşti. Sabah saat 09.00'da başlayan final maçı saat 17.00'da sona erecek.

Finale 32 yarışmacı katıldı

FPV (First Perseon View) dron olarak bilinen, saatte 0'dan 200'e çıkan hızıyla öne çıkan dronlar ile yapılan yarışma finaline 32 sporcu katıldı. Final yarışında sıralama turlarından farklı olarak zamana karşı birbirleri ile yarışan yarışmacılardan olan 4 pilot, yarışlar sonucunda Türkiye şampiyonları olacak.

"Yaklaşık 7 yıldır FPV dron sporu ile uğraşıyorum"

Finale katılan yarışmacı Eren Çolak, "23 yaşındayım. Yaklaşık 7 yıldır FPV drone sporu ile uğraşıyorum. Hem yarışmacı hem de spor kulübü başkanıyım. Türkiye'deki ilk en iyi 32 pilotun olduğu yarışmadasınız. Bugünün sonunda 4 arkadaşımız milli takıma seçilerek milli takım olarak Çin'de yarışacaklar. Ülkemizi burada temsil edecekler" dedi.

"Daha önce hiçbir yerde yarışmadım"

İlk defa yarışmaya katıldığını söyleyen 13 yaşındaki Muhammed Esad Özdemir, "Ben bu FPV drone işine başlayalı bir oldu. Living Lap Başakşehir takımında başladım. Daha önce hiçbir yerde yarışmadım. Sadece belirli aralıklarla uçuş antrenmanlarına gittik. Bundan önce sıralama yarışmasına gittik" şeklinde konuştu.

"Elimizden geleni yapacağız"

Drone pilotu 19 yaşındaki Burak Mercimek, "Burada Türkiye Şampiyonası yapılıyor. Bugün milli takım belirlenecek. Aynı zamanda birlikte antrenman yaptığımız için kazanacağımızı umut ediyoruz. Elimizden geleni yapacağız" ifadelerini kullandı.

"Bu sene milli takımla dünya şampiyonasına ülkemizi temsil etmeye gideceğiz""

18 yaşındaki Atakan Mercimek, "2021, 2022 Teknofest Türkiye Şampiyonuyum. Aynı zamanda 2023 TEASEFE Türkiye Şampiyonuyum. Bu sene milli takımla dünya şampiyonasına ülkemizi temsil etmeye gideceğiz" cümlelerini kullandı.

"Biz dünyanın en hızlı sporunu yapıyoruz"

Türkiye Hava Sporları Federasyonu İnsansız Hava Araçları Teknik Kurul Başkanı Can Tayfun, "2 haftadır devam eden bir maratonumuz vardı. 2 hafta Ankara ve İstanbul'da sıralama turlarımızı yaptık. 149 pilottan 32 pilota düştük. Bu 32 pilota antrenmanlara başladı. Biz dünyanın en hızlı sporunu yapıyoruz. 0'dan 200'e 1 saniyede çıkan dronelar ile çocuklarımız, gençlerimiz burada yarışıyorlar. Bugünün hedefi şu; 2024 milli takımımız hazır bu yıl Çin'deki yarışmaya gidecekler. 2025 yılının milli takımını belirlemek için uğraşıyoruz. 32 pilottan 4'ü de önümüzdeki yıl milli takım ile oraya gidecekler. Aynı zamanda bu yıl, 28 - 29 Eylül'de Uluslararası Hava Sporları Federasyonuyla Yedikule'de güzel bir yarışmamız var. Dünya Hava Sporları Federasyonu kupasını yapacağız" diye konuştu.

Türkiye Hava Sporları Federasyonu tarafından sıralama yarışlarında ve final yarışında ilk 10'a madalya, final yarışında ise ilk 4'e kupa ödülü verilecek. Kulüpler ve takımlar da pilotları teşvik etmek açısından final yarışında ilk 4'e giren pilotlara toplam 100 bin Türk Lirası değerinde FPV drone malzemesi, ilk 10'a giren pilotlara Kapadokya Üniversitesi tarafından yüzde 25 burs desteği sağlanacak.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Genel İnsansız Hava Araçları Türkiye Şampiyonası 'Final Yarışı' Fatih'te Başladı - Son Dakika

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