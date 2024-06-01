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İstanbul'a kurbanlık hayvan girişleri başladı

İSTANBUL - Kurban Bayramı'nın yaklaşmasıyla birlikte İstanbul'a kurbanlık hayvan girişleri başladı. İstanbul İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri bayram öncesinde oluşabilecek sorunlara karşı önlem almak için Riva Hayvan Sevk Kontrol Noktasında denetim gerçekleştirdi.

İstanbul'da Kurban Bayramı hazırlıkları denetimlerle başladı. 1 Haziran itibarıyla şehre girmeye başlayan kurbanlıklar Riva Hayvan Sevk Kontrol Noktasında İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri tarafından denetlendi. 26 adet uygunsuz sevke ise toplamda 2 milyon 600 bin TL idari para cezası uygulandı.

İstanbul İl Tarım ve Orman Müdürü Ahmet Yavuz Karaca, "2024 yılı itibarıyla kurbanlık hayvanlarımız 1 Haziran itibarıyla girmeye başladı. Şu anda Riva hayvan sevk ve kontrol noktasındayız. Bundan önce biz kurban hizmetleri komisyonun tebliğinin yayınlanması ile beraber kesim yerleri belirlendi. Şu ana kadar 423 satış 788 kesim yeri belirlendi. Biz kurbanda hayvan hareketlerinin yoğun miktarda artmasından dolayı zaten yol kontrollerimizi sıklaştırmıştık. 13 Mayıs itibariyle daha da sıkılaştırdık. 26 adet uygunsuz sevke 325 büyükbaş, 823 adet küçükbaş hayvanla ilgili olarak idari işlem uygulandı. Yaklaşık 2 milyon 600 bin TL idari para cezası uygulandı. Burada hayvanlar geldikleri yerde İl, ilçe Tarım Orman Müdürlüğü tarafından sağlık kontrolünden geçirilir. Akabinde sağlık kontrolünden sonra pasaportları düzenlenir. Aşıları kontrol edilir ve bedenen sağlık raporu düzenlenir. Şu anda saat 18.00 itibarıyla aldığımız bilgilerde yaklaşık 30 bin civarında hayvanın yollarda olduğunu biliyoruz. Geçen yıl 76 bin büyükbaş, 93 bin küçükbaş hayvan İstanbul'da kesildi. Yine aynı sayıları bekliyoruz" dedi.

İstanbul İl Tarım ve Orman Müdürü Ahmet Yavuz Karaca yeterli sayıda hayvanın olduğunu belirterek,

"Kurbanlıkla ilgili bir sıkıntımız olmayacak. Biz burada kontrollerimizde bedenen sağlık raporları var mı pasaportları var mı araçlardaki hayvanlar ile küpelerdeki raporlar birbirini tutuyor mu ona bakıyoruz. Bir de Trakya bölgemiz 2010 yılından itibaren Şap'ta ari bölge. Şap'ta ari bölgeye hayvan geçişleri sadece ve sadece kurbanda 15 gün oluyor. Gerekli kan analizleri yapıldıktan sonra oluyor. Bununla ilgili olarak bedenen sağlık raporu ayrıca Trakya'ya geçiş sağlık sertifikası düzenleniyor. Bu belgelerin kontrolleri yapıldıktan sonra karşıya geçişine izin veriliyor. Bu şekilde geçen yıl Anadolu'dan Avrupa Yakası'na 15 bin büyükbaş, 18 bin civarında küçükbaş hayvan girişi oldu. Bu sene de aynı rakamları yine bekliyoruz. Bir problemimiz yok. Vatandaşlarımıza şunu söylüyoruz, kurbanlarını mutlak surette izinli yerlerden alsınlar. ve valilikçe izin verilen yerlerde kurbanlarını kestirsinler. Başka yerde sokakta parkta çadırda kestikleri takdirde idari işlerle karşılaşabilirler. Hem de birçok olumsuzlukla karşılaşırlar. Çok hassas bir konu. Bizim tarım cebimde diye bir uygulamamız var. İos ve androidden indirilebilir. Vatandaşlarımız bunu indirdikleri takdirde hayvanlarla ilgili tüm bilgileri ulaşabilirler. Aşısı yaşı cinsiyeti nereden gelmiş gibi. Bu onların işlerini kolaylaştırır. Biz zaten son kurban kesilene kadar sahada olacağız. Kontrollerimiz devam edecek. Hayvan pazarlarında çiftliklerde. Tüm veteriner hekim arkadaşlarımızla beraber süreci yöneteceğiz" ifadelerine yer verdi.

Ardahan'dan gelen kurban sahibi Muhammet Karakaş, "Ardahan Göle ilçesinden geliyoruz. Hayvanlarımızı bekliyoruz. Kontrolden geçip İstanbul Esenyurt pazarında satışa sunacağız. Çiftçilerimizin Allah yardımcısı olsun. Bazılarının tahlili yokmuş. Ondan dolayı problem yaşıyorlar. Onların sıkıntısız bir şekilde geçmesi lazım. Adamlara yazık günah. Buradan rahat bir şekilde geçsinler ki hayvanlarını satışa sunabilsinler. İnşallah geçerler diye düşünüyorum" şeklinde konuştu.