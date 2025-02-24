İstanbul Barosu'nda Karışıklık: Avukattan Sert Tepki - Son Dakika
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Genel

İstanbul Barosu'nda Karışıklık: Avukattan Sert Tepki

İstanbul 1 No'lu Barosu toplantısında yabancı konuşmalara avukat Zeynep Küçük'ten sert tepki geldi.

24.02.2025 23:09
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İstanbul 1 No'lu Barosu'nun kurul toplantısı karıştı: "Emperyalizmin temsilcileri mi bize insan haklarını öğretecek"

"Filistin için tek laf etmeyen biri hangi hukuktan bahsediyor"

İSTANBUL - İstanbul 1 No'lu Barosu'nun Olağanüstü Genel Kurul toplantısında yabancı hukuk temsilcilerinin Türkiye'yi hedef alan konuşmaları sırasında yerinden kalkan kadın avukat, "Emperyalizmin temsilcileri mi bize insan haklarını öğretecek? İnsan hakları bu mu, bu adamlar mı insan haklarını öğretecek. Filistin için tek laf etmeyen biri hangi hukuktan bahsediyor?" diyerek tepki gösterdi.

İstanbul Barosu hakkında yürütülen soruşturma kapsamında, İstanbul 1 No'lu Barosu Başkanı İbrahim Kaboğlu ile yönetim kurulu üyelerinin görevlerine son verilmesi ve yeni yönetim seçilmesi talebiyle dava açılmıştı. Yeni baro başkanı ve üyeler seçilmesi talebiyle Asliye Hukuk Mahkemesi'nde dava açılması üzerine de Olağanüstü Genel Kurul kararı alınmıştı. Alınan kararın ardından Haliç Kongre Merkezi'nde dün seçimsiz Olağanüstü Genel Kurul yapıldı. Kurula Türkiye Barolar Birliği Başkanı Erinç Sağkan, baro başkanları ile avukatların yanı sıra siyasi parti temsilcileri, yabancı ülke temsilcileri de katıldı.

"Filistin için tek laf etmeyen biri hangi hukuktan bahsediyor?"

Salonda yabancı ülke temsilcileri kürsüden Türkiye'yi hedef alan konuşmalar yaptı. Bazı avukatlar ise buna sert tepki gösterdi. Yerinden kalkarak kürsüye tepki gösteren avukat Zeynep Küçük, "Emperyalizmin temsilcileri mi bize insan haklarını öğretecek? İnsan hakları bu mu, bu adamlar mı insan haklarını öğretecek. Filistin için tek laf etmeyen biri hangi hukuktan bahsediyor?" diye konuştu.

Ardından salonun dışına çıkan ve 35 yıllık avukat olduğunu söyleyen Zeynep Küçük, "Ben bu adamları en son nerede gördüm biliyor musunuz? Rahip Brunson yargılanırken gördüm. Rahip Brunson'ın sahipleri o heyeti o duruşma kapısına götürdüler. Ergenekon yargılaması sırasında o heyet yoktu. Neden? Çünkü orada milli adamlar yargılanıyordu. Şu anda Baro Başkanı dediğiniz Kaboğlu, yargılamalar derinleştirilsin diye imza verenlerin içindeydi. Diyorlar ki Ümit Kocasakal yargılanırken neredeydiler? Yahu senin bugün Baro Başkanı dediğin adam Ümit Kocasakal ile ilgili yargılama devam ederken daha derinleştirilsin diye imza verenlerin içinde. Tam karşıda, gayrı millidir. Türkiye olmazsa baro olmaz. Önce milli olacaksın" diye konuştu.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Genel İstanbul Barosu'nda Karışıklık: Avukattan Sert Tepki - Son Dakika

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