İstanbul Barosu'nun Yeni Başkanı Kaboğlu Oldu - Son Dakika
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İstanbul Barosu'nun Yeni Başkanı Kaboğlu Oldu

İbrahim Özden Kaboğlu, İstanbul Barosu'nun yeni başkanı olarak seçildi, vaatlerini uygulayacak.

20.10.2024 20:25
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İstanbul Barosu'nun yeni başkanı İbrahim Özden Kaboğlu oldu

İSTANBUL - İstanbul Barosu'nun 126. Genel Kurulu'nda yeni başkan resmi olmayan sonuçlara göre İbrahim Özden Kaboğlu oldu. Kaboğlu açıklamasında, "Hiçbir zaman dışlayıcı olmayacağız. Biz programımızda belirttiğimiz vaatleri bu akşamdan, yarın sabahtan itibaren teker teker uygulamaya koyacağız" dedi.

İstanbul Barosu 126.Genel Kurulu'nda yeni başkan ve yönetiminin seçileceği ve sabah 09.00 itibarıyla başlayan oy kullanma işlemleri sona erdi. İstanbul Barosu'na kayıtlı 64 bin 72 avukat için Haliç Kongre Merkezi'nde 161 sandık kuruldu. 11 adayın bulunduğu başkanlık yarışında, saat 17.00 itibarıyla sandıkların kapanmasıyla oy verme işlemleri sona erdi. Görevliler sandıklardaki oyları tek tek saydı ve yapılan sayımın ardından seçimi Değişim için Avukatlar Grubu'nun adayı İbrahim Özden Kaboğlu oldu. Resmi olmayan sonuçlara göre Kaboğlu 7 bin 197 oy alırken Avukatların Yükselişi Grubu'nun adayı Hasan Kılıç 5 bin 537 oy ile ikinci oldu. Avukat Hakları Grubu'nun adayı Mehmet Turgay Bilge 4 bin 993 oy ile üçüncü olurken, Önce İlke Çağdaş Avukatlar Grubu adayı Filiz Saraç 4 bin 67 oy ile dördüncü oldu.

"Belirttiğimiz vaatleri bu akşamdan, yarın sabahtan itibaren teker teker uygulamaya koyacağız"

Öncelikle tüm adayları kutladığını söyleyen Başkan Kaboğlu, "Uygar bir biçimde yarıştık, hukukçu haysiyetine yaraşır bir biçimde yarıştık. Sonuçlar yine sandıktan çıktı. İnsan haklarına dayanan, laik, hukuk cumhuriyeti için 9 Ağustos'ta yola çıktık. Sizler oylarınızla vaatlerimize oy verdiniz. Biz hiçbir zaman dışlayıcı olmayacağız. Biz programımızda belirttiğimiz vaatleri bu akşamdan, yarın sabahtan itibaren teker teker uygulamaya koyacağız. Yolumuz açık olsun" ifadelerini kullandı.

Açıklamasının ardından İstanbul Barosu Eski Başkanı Filiz Saraç da Kaboğlu'nu tebrik etti.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Genel İstanbul Barosu'nun Yeni Başkanı Kaboğlu Oldu - Son Dakika

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