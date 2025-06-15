İstanbul'da Dünya Arama Kurtarma Köpekleri Şampiyonası Gerçekleşti - Son Dakika
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İstanbul'da Dünya Arama Kurtarma Köpekleri Şampiyonası Gerçekleşti

15.06.2025 19:02
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2025 FCI Dünya Arama Kurtarma Köpekleri Ekip Şampiyonası, Çekmeköy Belediyesi'nin ev sahipliğinde düzenlendi. Yarışmada 9 ülke katılırken, Romanya ve Japonya, çeşitli branşlarda dünya şampiyonu oldu. Çekmeköy Belediye Başkanı Orhan Çerkez, organizasyonun uluslararası önemine vurgu yaptı.

'Dünya Arama Kurtarma Köpekleri Şampiyonası' İstanbul'da gerçekleşti

İSTANBUL - 2025 FCI Dünya Arama Kurtarma Köpekleri Ekip Şampiyonası Çekmeköy Belediyesi'nin ev sahipliğinde gerçekleşti. Çekmeköy Belediye Başkanı Orhan Çerkez, "Bu büyük buluşmanın ilçemizde gerçekleşmesine katkı sunan tüm kurum ve gönüllülere ve özellikle 27 can dostumuza ve eğitmenlerine sonsuz teşekkür ediyorum." diyerek yarışmanın önemine dikkat çekti.

Türkiye, dünya genelindeki en önemli etkinliklerden birine ev sahipliği yaptı. Dünya Arama Kurtarma Köpekleri Ekip Şampiyonası İstanbul 'da Çekmeköy Belediyesi'nin ev sahipliğinde gerçekleşti. Uluslararası Kinoloji Federasyonu (FCI), Köpek Irkları ve Kinoloji Federasyonu(KIF), Köpek Eğitmenleri Derneği (KÖPED), K9 Güvenlik, Çekmeköy Belediyesi Arama Kurtarma Ekibi ve TİM Arama Kurtarma Derneği işbirliğinde ve Çekmeköy Belediyesi ev sahipliğinde gerçekleşen 2025 FCI Uluslararası Arama Kurtarma Köpekleri Ekip Şampiyonası'na 9 ülke katıldı. Türkiye, Romanya, Japonya, İtalya, Slovenya, Özbekistan, Finlandiya, Çek Cumhuriyeti ve Estonya temsilcileri 11-15 Haziran 2025 tarihleri arasında Çekmeköy'de oluşturulan özel alanlarda uluslararası arama kurtarma uygunluk ve yeterlilik belgesi kazanmak için çeşitli kategorilerde yarıştı. 5 bin metrekare enkaz arama alanı, 60 bin metrekare doğa/orman arama alanı ve itaat çeviklik parkurlarında yarışan köpekler ve eğitmenler, afet anlarında yaşanılan hassas süreçlerle ilgili parkurları başarıyla geçti. Yarışlar sonucunda; İz Takibi ve Doğa Arama branşlarında dünya şampiyonu Romanya olurken, Enkaz Arama Dünya Şampiyonu ise Japonya oldu. Şampiyona sonunda katılımcılara ve başarı elde eden ekiplere kupa ve madalyaları takdim edildi.

"Bu yolculukta öncü olmaktan dolayı çok mutluyuz"

Çekmeköy Belediye Başkanı Orhan Çerkez, "Bugün burada, Çekmeköy'de, uluslararası önemi büyük bir organizasyona ev sahipliği yapmanın haklı gururunu yaşıyoruz. 2025 Dünya Arama Kurtarma Köpekleri Şampiyonası'na ev sahipliği yapmak bizim için sadece bir görev değil, aynı zamanda bir vicdan meselesiydi. Afetlerin yıktığı her enkazda, hayatla ölüm arasında bir çizgi vardır. O çizgiyi aşmak bazen bir köpeğin duyarlılığına, sadakatine ve eğitimine bağlıdır.6 Şubat depremlerinde bunu hep birlikte yaşadık, gördük. İşte bu nedenle bugün burada, 9 farklı ülkeden gelen ekiplerle birlikte 27 özel eğitimli arama kurtarma köpeği, Çekmeköy'de bir umut yarışına çıktı. Türkiye başta olmak üzere; Romanya, Japonya, İtalya, Slovenya, Özbekistan, Finlandiya, Çekya ve Estonya'dan gelen takımlar, ilçemizde oluşturduğumuz 5 bin metrekarelik enkaz alanı, 60 bin metrekarelik orman ve doğal arama parkurlarıyla, hem yarıştı hem de hayat kurtarma hazırlığını güçlendirdiler. Bu organizasyon, Çekmeköy'ü yalnızca İstanbul'un değil, Türkiye'nin ve hatta dünyanın arama kurtarma köpekleri konusunda bir merkezi haline getirme yolunda attığımız ilk adım. Çekmeköy Belediyesi olarak, afete hazırlığın bir masa başı planlaması değil; eğitimin, ekip ruhunun ve uluslararası işbirliğinin ürünü olduğuna inanıyoruz. Bu büyük buluşmanın ilçemizde gerçekleşmesine katkı sunan tüm kurum ve gönüllülere ve özellikle 27 can dostumuza ve eğitmenlerine sonsuz teşekkür ediyorum. Güvenli bir yarın, hazırlıklı bir bugünden geçer. ve biz, bu yolculukta öncülük olmaktan dolayı çok mutluyuz" dedi.

"Deprem coğrafyamızın bir gerçeği, her an hazırlıklı olmalıyız"

Ülkemizin yaşadığı 6 Şubat depremlerinde büyük faydası görülen arama - kurtarma köpeklerinde milli kapasiteyi artırmak için başlatılan çalışmalar kapsamında farkındalık oluşturmak için gerçekleşecek olan şampiyona için Köpek Irkları ve Kinoloji Federasyonu Yönetim Kurulu Üyesi Göktan Eker, bu organizasyonu Türkiye'ye getirmek için 4-5 yıldır çok yoğun çalışıyoruz diyerek, "Daha fazla çalışmamız gerektiğinin acı tecrübesini ne yazık ki 6 Şubat depremlerinde yaşadık. Yurtdışından gelen arama kurtarma ekiplerinin köpekleri çok fazla etkili olamadılar, çünkü farklı bir coğrafya, farklı bir iklim, farklı bir kültür. Biz bu konuda ülkemizin yeterliliğin arttırmak için kendimize bir görev üstlendik. Afetlerin ve kayıpların sık sık yaşandığı ülkemizde arama kurtarma köpeklerine çok ihtiyacımız var. Bu anlamda Çekmeköy Belediyesi'nin büyük desteği bu denli uluslararası bir organizasyonu yapmamızda etken oldu. Organizasyon kapsamında 5 bin metrekare enkaz arama alanı, 60 bin metrekare doğa/orman arama alanı ve itaat çeviklik parkurları Çekmeköy Belediye'miz tarafından hazırlandı. Dünya şampiyonasına hazırlık süreci aynı zamanda Şu anlama geliyor, Çekmeköy ilçemiz arama kurtarma köpekleri konusunda önce ilimizin, sonra ülkemizin daha sonrada dünyanın merkezi haline gelecek" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Genel İstanbul'da Dünya Arama Kurtarma Köpekleri Şampiyonası Gerçekleşti - Son Dakika

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