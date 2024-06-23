İstanbul'da Helikopterle Trafik Denetimi - Son Dakika
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Genel

İstanbul'da Helikopterle Trafik Denetimi

Kurban Bayramı tatilinin sona ermesiyle İstanbul'a dönen sürücülerin oluşturduğu trafik, polis helikopteriyle havadan denetlendi. Kurallara uymayan sürücülere cezai işlem uygulandı. Helikopter, Basın Ekspres yolunda, TEM Otoyolu ve E-5 Karayolu üzerinde denetimler gerçekleştirdi. Hatalı sollama, emniyet kemeri takmama ve diğer kuralları ihlal eden sürücüler tespit edilerek cezalandırıldı.

23.06.2024 18:53
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İstanbul'da helikopterle trafik denetimi

Kurallara uymayan sürücüler havadan polis radarına yakalandı

Polis ekipleri kurallara uymayan sürücüleri tespit ederek ceza işlem uyguladı

İSTANBUL - Kurban Bayramı tatilinin sona ermesinin ardından İstanbul'a dönenlerin oluşturduğu trafik, polis helikopteriyle havadan denetlendi. Kurallara uymayan sürücülere cezai işlem uygulandı.

Kurban Bayramı tatilinin ardından araçlarıyla şehir dışına çıkan tatilcilerin dönüşü başladı. Emniyet Genel Müdürlüğünün 'Kurban Bayramı Tedbirleri' çerçevesinde bugün İstanbul Emniyet Müdürlüğü Havacılık Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından havadan trafik denetimi gerçekleştirildi. Denetim çerçevesinde Atatürk Havalimanı'nda bulunan müdürlükteki görevli komiserler ve teknisyenler, denetime çıkmak için kullanacakları 'Bell-429' tipi helikopterle kontroller gerçekleştirdi. Helikopterin son kontrollerini yapan ekipler, yerlerini aldıktan sonra havalandı.

Bayram tatilden dönen sürücüler havadan denetlendi

Helikopter, ilk olarak Basın Ekspres yolunda bir süre denetim yaptı. Ardından TEM Otoyoluna geçen ekipler, Fatih Sultan Mehmet Köprüsü güzergahı boyunca çeşitli denetim yaptı. TEM Otoyolu denetiminin ardından E-5 Karayolu'na geçen ekipler, güzergah boyunca denetimlerini yaptıktan sonra Zeytinburnu ve Bakırköy Sahili üzerinden havalimanına geri döndü. Kuzey Marmara Otoyolunda da denetim gerçekleştirildi.

Kural tanımayan sürücülere cezai işlem uygulandı

Denetimde hatalı sollama yapanlar, emniyet kemeri takmayanlar, makas atanlar ve diğer kuralları ihlal eden sürücüler tek tek tespit edilerek karada ekiplere bildirildi. Kameradan ekran görüntüsü de alan ekipler, sürücüler cezai işlem uyguladı.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Genel İstanbul'da Helikopterle Trafik Denetimi - Son Dakika

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