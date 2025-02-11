İstanbul'da Kar Trafiği Felç Etti

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Kar nedeniyle araçların güçlükle ilerlediği Çevre yolu böyle görüntülendi

Araçlar yolda kaldı trafik durma noktasına geldi

İSTANBUL - Kar yağışı nedeniyle araçların güçlükle ilerlediği İstanbul Arnavutköy çevre yolu havadan dron ile görüntülendi. Görüntülerde, bazı araçların yolda kaldığı ve trafiğin durma noktasına geldiği görülüyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün uyarılarının ardından sabah saatlerinden itibaren İstanbul'un bazı ilçelerinde kar yağışı etkili olmaya başladı. Arnavutköy çevre yolunda araçlar güçlükle ilerlemeye başladı. Trafiğin durma noktasına geldiği çevre yolu havadan görüntülendi. Görüntülerde, bazı araçların yolda kaldığı ve trafiğin durma noktasına geldiği görülüyor.