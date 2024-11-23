İstanbul\'da Kar Yağışı Görüntülendi

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İstanbul'da kar yağışı böyle görüntülendi

İSTANBUL - İstanbul'un en yüksek noktalarından biri olan Aydos'ta etkili olan kar yağışı havadan görüntülendi.

Kar yağışı, özellikle Aydos Ormanı ve çevresinde etkisini gösterdi. Bölge beyaz bir örtüye bürünerek kartpostallık görüntüler oluşturdu.

Kar yağışı öğlen saatlerinden itibaren başladı. Aydos Ormanı'nın karla kaplı manzarası gözler önüne serildi.