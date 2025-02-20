Beylikdüzü ve Büyükçekmece'de mest eden kar manzaraları böyle görüntülendi
İSTANBUL - İstanbul'da 2 gündür aralıklarla etkili olan kar yağışı sonrası bu sabah kartpostallık görüntüler oluştu. Görüntüler dron ile çekilirken okulların da tatil edilmesiyle ana yollarda trafiğin boş kaldığı görüldü.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelerin ardından İstanbul'da birçok ilçede dün sabah saatlerinden itibaren kar yağışı etkisini gösterdi. Özellikle rakımı yüksek ilçelerde kar yağışı bugün sabah saatlerinde de hafif şekilde devam etti. Yaşanan kar yağışı sonrasında kartpostallık görüntülerde oluştu. Kar manzaraları dron ile havadan görüntülenirken, okulların kapalı olmasıyla birlikte ana arterlerde trafik yoğunluğunun oluşmadı.
Son Dakika › Genel › İstanbul'da Kartpostallık Kar Manzaraları - Son Dakika
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