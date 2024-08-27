İstanbul'da Sağanak Yağış

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İstanbul'da sabah saatlerinde başlayan sağanak yağış Avrupa yakasında kısa süreli etkili oldu. Yağış nedeniyle bazı işyerlerini su basarken olumsuzlukları da beraberinde getirdi.

İstanbul'da sabah saatlerinden itibaren sağanak yağış Avrupa yakasında etkili oldu. Beşiktaş, Beyoğlu ve Fatih ilçelerinde etkisini gösteren sağanak yağış olumsuzlukları beraberinde getirdi. Sağanak yağış vatandaşlara zor anlar yaşatırken, caddelerde oluşan su birikintileri nedeniyle de sürücüler güçlükle ilerledi. Sağanak yağış rögarların taşmasına neden olurken bazı işyerlerini ise su bastı.

Öte yandan, sağanak yağışın gün içerisinde aralıklar etkisini sürdüreceği öğrenildi. - İSTANBUL